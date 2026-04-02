ХРОНИКА:
ЊУЈОРК: ПОЧЕЛА СЕДНИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН О КОСОВУ. ПРЕДСТАВНИЦА САД ТЕМИ БРУС - ЈЕДИНИ ПУТ ЈЕ НОРМАЛИЗАЦИЈА ОДНОСА БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ТРАМП ПАЖЉИВО ОСЛУШКУЈЕ. МАРКО ЂУРИЋ: СРБИЈА НИЈЕ ДЕО ПРОБЛЕМА, МИ СМО ДЕО РЕШЕЊА
ФРИДРИХ МЕРЦ: НАДАМ СЕ ПРЕГОВАРАЧКОМ РЕШЕЊУ РАТА У ИРАНУ. НЕМАЧКА ИМА ФУНДАМЕНТАЛНИ ИНТЕРЕС У РЕШАВАЊУ СУКОБА, МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ У СЛОБОДИ ПЛОВИДБЕ У ОРМУЗУ
ДВЕ НАРОДНЕ ПОСЛАНИЦЕ СОЊА ПЕРНАТ И СЛАВИЦА РАДОВАНОВИЋ НАПУШТАЈУ ПОСЛАНИЧКИ КЛУБ „СЛОГА - СТРУКА“ ЗБОГ ОДЛУКЕ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА КЛУБА ДА УЧЕСТВУЈУ НА САСТАНЦИМА СА АЛЕКСАНДРОМ ВУЧИЋЕМ
СПУТЊИК НАЈЦИТИРАНИЈИ СТРАНИ МЕДИЈ У СРБИЈИ, ИЗА СУ БИ-БИ-СИ НА СРПСКОМ, ЕУРОЊУЗ, ДОЈЧЕ ВЕЛЕ И СЛОБОДНА ЕВРОПА
СПЕЦИЈАЛНА БРИТАНСКА ИЗАСЛАНИЦА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН КАРЕН ПИРС: УВЕК ВОДИМО ДОБРЕ РАЗГОВОРЕ О УКРАЈИНИ КАД ГОД ДОЂЕМ У СРБИЈУ. БИЛО ЈЕ И ДОБРИХ РАЗГОВОРА ИЗМЕЂУ ГОСПОЂЕ ЗЕЛЕНСКЕ И НЕКИХ СРПСКИХ ПОЛИТИЧАРКИ
СЕРГЕЈ ЛАВРОВ: САД НА СВИМ ПРАВЦИМА СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ИМАЈУ ИСТУ ГРУПУ ПОСРЕДНИКА ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ДОШЛО ЈЕ ДО ПАУЗЕ У МИРОВНИМ ПРЕГОВОРИМА О УКРАЈИНИ. КОНТАКТИ СЕ НАСТАВЉАЈУ НЕФОРМАЛНО И ПОВЕРЉИВО
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СА ПЕТЕРОМ СОРЕНСЕНОМ: ЈЕДНОСТРАНЕ МЕРЕ ПРИШТИНЕ СТВАРАЈУ ОЗБИЉАН ПРИТИСАК НА СРПСКИ НАРОД И ВИТАЛНЕ СРПСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ НА КИМ. НАГЛАСИО САМ ЗНАЧАЈ ФОРМИРАЊА ЗСО, СРБИЈА ОСТАЈЕ ЧВРСТО ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДИЈАЛОГ
СЛОБОДАН ЦВЕЈИЋ (СРЦЕ): ВУЧИЋ У ПАТ-ПОЗИЦИЈИ ОКО ИЗБОРА, НЕМА АДЕКВАТНОГ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ. ФИНГИРА ДИЈАЛОГ, ЗАТО ШТО СУ НЕКИ МИНИСТРИ У ВЛАДИ ПРАВИЛИ ИСПАДЕ
ДАНАС: ДА ЛИ ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ ПРАГА ЗА УПИС У ГИМНАЗИЈЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ПУТ КА ГАШЕЊУ ОДЕЉЕЊА У МАЛИМ МЕСТИМА?
БОШКО ЈАКШИЋ: ТЕХЕРАН ИМА ВИШЕ РАЗЛОГА ДА ПРОГЛАСИ ПОБЕДУ, СРАМНА РЕТОРИКА ДОНАЛДА ТРАМПА
МАРИЈА ЗАХАРОВА: ИЗЛАЗАК МОЛДАВИЈЕ ИЗ ЗНД СА ЕКОНОМСКОГ СТАНОВИШТА ДЕСТРУКТИВАН ПО ЗЕМЉУ И ЊЕНЕ ГРАЂАНЕ. ОДЛУКА ЈЕ ПРОГУРАНА ГЛАСОВИМА ПРОВЛАДИНЕ ВЕЋИНЕ У ПАРЛАМЕНТУ
РЕКТОР ВЛАДАН ЂОКИЋ: НАШ УНИВЕРЗИТЕТ ПРОИЗВОДИ ЉУДЕ КОЈИ МИСЛЕ, А ЉУДИ КОЈИ МИСЛЕ СУ ОПАСНИ ЗА ВЛАСТ КОЈА СЕ ОСЛАЊА НА СТРАХ, НЕЗНАЊЕ И МРЖЊУ. МОЈУ ПРЕМИЈЕРСКУ ИЛИ ПРЕДСЕДНИЧКУ УЛОГУ ОДРЕДИЋЕ СТУДЕНТИ И ГРАЂАНИ
четвртак, 09. април 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Коментар дана > Општински избори - борба на живот и смрт
Коментар дана

Општински избори - борба на живот и смрт

Слободан Орловић   
четвртак, 02. април 2026.

Oвај правно недоказив наслов, у овдашњем случају избора у 10 локалних самоуправа (Кула и остале), и још у пет нешто раније, животно је тачан. Борба за то ко ће у провинцији зграбити комуналну власт водила се као судбоносна у отвореном рату власти и опозиције, и последично о њиховој даљој судбини. То је несхватљиво здравом разуму, ако се зна да брига о локалним путевима, осветљењу, грејању, гробљима или социјалним случајевима увек доноси више главобоље него славе и користи. Додуше, буде у некој од тих вароши и каква капитална инвестиција из које се получи мало опште користи, а мало, на црно, и приватне. Све у свему, у просечној демократији не би требало да има превише мотива за огорчену борбу око варошке власти, сем ако се не рачуна са корупцијом и купопродајом утицаја – запошљавањем, намештањем напредовања, доделом јавних радова и тим низом даље.

Сви да ставе прст на чело пре него што узму оловку у руку и заокруже. Наћи ће на том изборном листићу, надам се, студентску авангарду и опозициону алтернативу овој власти, обједињене око једне идеје и циља – смене ради опстанка

Како је локално бирачко поприште изгледало на дан гласања (29. марта), уз претходне месечне логистичке припреме, све су прилике да су властодршци српски, већи и мањи, добро разумели, искуствено, да и општинска моћ доноси ћар, новац и утицај. У нормалним околностима, победу на изборима остварује онај коме слободни грађани дају више гласова, док су се овде гласови прикупљали – кеш куповином, пакетима, уценама (на послу), обећањима, лажним листама, манипулацијом адресама и бирачким списковима, кол центрима, намештеним гласањем код куће. Неизбежан фолклор и ових избора биле су штангле и шаке јуришних одреда, уједно кључни фактор испомоћи у напред поменутом отимању гласова.

Од каубојштине којом се настоји загасити слобода избора, а која ће победом опозиције пре или касније бити отерана, већу зебњу доноси слика о правoj природи овог режима. Ауторитарном тежњом да освоји и задржи под својом контролом сваки заселак или улаз у зграду, режим предуго функционише као тоталитарни којим управља један харизматични геније са своје неуставне диктаторске висине. Манипулативним  негативним маркетингом хорски се трује јавно мњење, измишљају непријатељи, храни мржња и непрестано одржава тензија о вођиној угрожености, атентатима на њега и породицу од стране туђих мрачних сила и домаћих издајника и последично о нашој пропасти. Са друге стране слика се мит о шефовој доброти и непогрешивости. Та дегутантна матрица завртила се и на локалним изборима, где је вођа уједно и првак изборних листа уз кога су, у светој борби против свакојаког зла, наше породице и наша деца. Ни помисли о реалној свакодневници, о комуналним проблемима у вези са водом и канализацијом у месту Х, које локална власт мора да решава.

Наглавачке изокренут уставни систем, разваљен насиљем и гажењем устава, са новим и новијим појавама које личе на ратно стање и анархију, дотеран је до краја. Али неће се предати, напашће опет јер има још лукративних послова које би да доврши (не само EКСПO). Да то завршавање не би потрајало и следећих 15 година, а држава остала без своје младости и будућности, сви да ставе прст на чело пре него што узму оловку у руку и заокруже. Наћи ће на том изборном листићу, надам се, студентску авангарду и опозициону алтернативу овој власти, обједињене око једне идеје и циља – смене ради опстанка.

(srpskipravnickiklub.rs)
 
Република Српска: Стање и перспективе

