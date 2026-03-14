Досадашњи Трампови подвизи већ су га квалификовали за најгорег америчког председника у историји
|субота, 14. март 2026.
Досадашња владавина Доналда Трампа већ је дала довољно материјала да покушамо проценити по чему је он јединствен у историји америчких председника. То посебно важи за прву годину његовог другог мандата.
Рецимо, он је једини председник после Другог светског рата који није имао никакву државну службу. Сви други су били потпредседници, гувернери, сенатори, конгресмени, генерали. Његови обожаваоци би рекли да је то добро, јер га није покварила „мочвара“, како они зову бирократску средину у Вашингтону. Ипак, он није имао никакво искуство с доношењем закона или спољном политиком, што ових дана тако долази до изражаја.
Друго, он је једини председник који је потпуно равнодушан према стручности својих сарадника, па знању и искуству уопште. Тако је Хегсет, телевизијски водитељ и коментатор дошао на чело најмоћније војске на свету. Сви амерички председници досад, као и скоро сви светски државници, тврдили су да су одлуке доносили на основу великог промишљања, вођени неком идеологијом или доследном визијом света. Трамп је сам рекао да одлуке доноси „инстинктивно“, „из утробе“. Неки мисле да је МАГА идеологија, али он често доноси одлуке сасвим противречне духу обећања помоћу којих је дошао на власт. На пример, да неће покретати нове ратове. Уосталом, он доноси различите одлуке од доручка до ручка. Напад на Иран је оправдавао међусобно потпуно супротстављеним разлозима.
Није довољно рећи да Трамп много лаже. По озбиљним истраживањима, Трамп је у првом мандату изговорио преко 30.000 лажи. То је скоро једна лаж на сваки сат током 24 часа. Кад је рекао да су школу за девојчице погодили Иранци, чак је и не баш истинољубиви Хегсет морао да се огради. Трамп је заправо прави вођа постистинитог света у коме истина ни нема неку вредност. То илуструје чињеница да није уложио нимало труда у образлагање напада на Иран. Американци су кретали у инвазију на Ирак 2003. године, на основу лажи да Садам Хусеин поседује оружје за масовно уништавање (МАД). Иако су лагали, највиши достојанственици САД су уложили огромне напоре да убеде цео свет како је њихова лаж истина. Помагао им је и Тони Блер. Скоро четврт века касније, Трамп не само да креће у рат без најаве (што може бити и тактичка варка) него и без било каквих озбиљних оправдања.
Ни то није најгоре. Лажи би могле да се оправдају да иза њих стоји неки скривени план. Кога нема ни на једном пољу америчке политике. Најбољи пример за недостатак плана су царине. Доналд Трамп је увео огромне царине многим земљама, укључујући и најближе савезнике. Громогласно је најављивао да ће се индустрија вратити у САД. За њега није било важно што је та одлука била противуставна. Прва последица његовог муњевитог царинског рата је децембарско повећање робног дефицита у америчкој трговини са светом. Значи САД су крајем прошле године много више увозиле него извозиле, упркос царинама.
Досадашњи Трампови подвизи већ су га квалификовали за најгорег америчког председника у историји. Али има времена да повећа и потврди то своје првенство.
(Курир)