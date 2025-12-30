ХРОНИКА:
"Отаџбина"   
уторак, 30. децембар 2025.

 Изрицање казне од 10 година затвора некадашњем припаднику КПС полиције Слађану Трајковићу има за циљ да од стране албанске политичке врхушке у Приштини пошаље Србима следећу поруку, они који живе на Косову и Метохији немају ту шта да траже а они који желе да се врате треба да знају шта може да их чека. 

Правосуђе у јужној српској покрајини када су у питању Срби ради по систему „двојица без душе, трећи без главе“. Овакав принцип наслеђен још из турских времена само показује агресивну, шовинистичку, геноцидну политику режима Аљбина Куртија. Данас по косовским затворима више од 30 Срба чека пресуду због исфабрикованих и монтираних случајева због ратних злочина од којих је рецимо типичан случај Милорада Ђоковића из села Витомирица код Пећи. Он се десет година борио да поврати своје велико имање у овом селу а када је то урадио онда га је власт оптужила за ратне злочине и он се сада налази у тамници. 

 Због власти и сопствене фотеље он је јужну српску покрајину предао Приштни због чега током свих ових година има апсолутну подршку ЕУ. Рецепт који примењује Александар Вучић је једноставан, ја вама територију ви мени власт, новац, фотељу. Таквог издајника као што је Александар Вучић Србија у својој историји није имала

Нажалост, подршка српске државе овим људима је минорна што режиму у Приштини олакшава посао да врши тортуре над Србима и да се иживљава над истима. Оваква политика према Србима има апсолутну подршку албанског бирачког тела па је Аљбин Курти на изборима добио скоро 50% гласова. Ова победа Самоопредељења је награда Аљбину Куртију за освајање севера Косова и Метохије и за низ политичких победа које је остварио над Александром Вучићем. Сетимо се само царина, регистарскх таблица, блокада и свега осталог где су се по правлу сви ти сукоби завршавали на штету Срба уз катастрофалан пораз председника Србије Александра Вучића. Због власти и сопствене фотеље он је јужну српску покрајину предао Приштни због чега током свих ових година има апсолутну подршку ЕУ. Рецепт који примењује Александар Вучић је једноставан, ја вама територију ви мени власт, новац, фотељу. Таквог издајника као што је Александар Вучић Србија у својој историји није имала. У овој издаји главни саучесници су му Ивица Дачић и Томислав Николић. Зато када се једног дана председнику Србије буде судило за кривично дело националне велеиздаје у судском поступку се морају наћи и имена ова два поменута политичара. 

Данас сви знамо да Хрвати у свом односу према Србима имају изузетно агресивно и расистичко опхођење. Али и као такви они су у некадашњој Српској крајини у процентима од 10 до 20 посто дозволили да се Срби врате. Међутим, на Косову и Метохији нико се од интерно расељених Срба није вратио. Од 40 хиљада Срба у Приштини вратио се није ни један. Од 25 хиљада Срба у гљиланској општини вратио се није ниједан. Нико се није вратио ни у Пећи од 20 хиљада Срба. Нису се вратили Срби ни у Призрену, Липљану и другим градовима на Косову и Метохији. Не враћају се из разлога јер попут Слађана Трајковића знају шта може да их снађе. 

Зато само силазак са власти издајничког режима Александра Вучића може да створи темење за искрену националну и уставом гарантовану политику нове власти у Србији према јужној српској покрајини

А у ових скоро 15 година владавине СНС ни Александар Вучић ни Ивица Дачић, и ниједан, словима и бројевима, од осталих функционера владајуће странке нису поменули повратак Срба на Косово и Метохију. Цела политика председника Србије своди се на кукњаву, јадиковку, жалопојке без конкретних корака за заштиту Срба. 

Међутим, не може се рећи да Александар Вучић и Аљбин Курти не сарађују. Сарађују и те како. Када су Александру Вучићу потребни аутобусу да вози демонстранте за Београд да би га подржали за опстанак на власти Аљбин Курти је увек ту да му пошаље аутобусе са КиМ. Заузврат председница „Косова“ Вјоса Османи никада не би била изабрана да није било Александра Вучића и Српске листе. Прво су дали кворум а онда и пар недостајућих гласова за њен избор. Уосталом, стенограми из скупштине самопроглашене републике Косово о томе конкретно говоре. 

Зато само силазак са власти издајничког режима Александра Вучића може да створи темење за искрену националну и уставом гарантовану политику нове власти у Србији према јужној српској покрајини. 

Косовска Митровица

(НСПМ)
 

