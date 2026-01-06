ХРОНИКА:
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 13. ЈАНУАРА 2026. ГОДИНЕ
МИЛАН ЋУЛИБРК: ИЗ ВУЧИЋЕВОГ ТАЈНОГ САСТАНКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МОЛ-А НАЗИРУ СЕ ДОБРА И ЛОША ВЕСТ. АГОНИЈА СЕ НЕ БЛИЖИ КРАЈУ - ОВО ЈЕ САД САМО СМАЊИВАЊЕ ПРОБЛЕМА
ВАСИЛИЈ НЕБЕНЗЈА: РУСИЈА ЋЕ НАСТАВИТИ ДА РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ ВОЈНИМ СРЕДСТВИМА, СВЕ ДОК СЕ ЗЕЛЕНСКИ НЕ ОПАМЕТИ И НЕ ПРИСТАНЕ НА РЕАЛИСТИЧНЕ УСЛОВЕ ПРЕГОВОРА
МОСКВА: СЕРГЕЈ ШОЈГУ ОШТРО ОСУДИО ПОКУШАЈЕ СТРАНИХ СИЛА ДА СЕ МЕШАЈУ У УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ИРАНА
ДОНАЛД ТРАМП У ИНТЕРВЈУУ ЗА "ЊУЈОРК ТАЈМС": ЗЕЛЕНСКИ НЕМА НИКАКВЕ ПРЕГОВАРАЧКЕ АДУТЕ – НИЈЕ ИХ ЈЕ ИМАО НА ПОЧЕТКУ СУКОБА, НИТИ ИХ ИМА САДА. РУСИЈА НЕ БОЈИ НАТО-А ВЕЋ САД
ДАНАС: СТУДЕНТИ НОВОСАДСКИХ ФАКУЛТЕТА НАЈАВИЛИ ПРОТЕСТ ЗА 17. ЈАНУАР НА ТРГУ СЛОБОДЕ У НОВОМ САДУ, ПРЕДСТАВИЋЕ ОСНОВНЕ ИДЕЈЕ ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА
БЕОГРАД: У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА "СКОЈ" ОДРЖАН СКУП ПОДРШКЕ МАДУРУ, ПРИСУСТВОВАЛА И АМБАСАДОРКА КУБЕ. ОКУПЉЕНИ СУ НОСИЛИ ЗАСТАВЕ ВЕНЕЦУЕЛЕ, КИНЕ, ПАЛЕСТИНЕ, РУСИЈЕ, СЕВЕРНЕ КОРЕЈЕ И УЗВИКИВАЛИ "ВИВА МАДУРО! ВИВА ВЕНЕЦУЕЛА"
Н1: ШТА ДОНОСИ НАЦРТ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ - НОВИ КОРАК КА ЦЕНЗУРИ, ЧАК И ПРЕПИСКА НА ВАЈБЕРУ СМАТРАЋЕ СЕ „ДРУШТВЕНОМ МРЕЖОМ“. СТРУЧЊАЦИ ТВРДЕ ДА „ДРСКО И БЕЗОБЗИРНО ПОНАШАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ“ - УОПШТЕ НИСУ ПРАВНИ ПОЈМОВИ
Н1: У ОСЕЧИНИ ДВА МЕСТА И ДАЉЕ БЕЗ СТРУЈЕ, НЕКА СА САМО ЈЕДНОМ ФАЗОМ. ОПШТИНА ОСЕЧИНА: ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ ВОЈСЦИ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ НА ПОМОЋИ ОД ДВА АГРЕГАТА ПО 560 КИЛОВАТА. АЛИ, ЗА САДА НЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА ЗА ЊИХОВИМ ПРИКЉУЧИВАЊЕМ
ИЗВОР ИЗ ИРАНСКИХ БЕЗБЕДНОСНИХ СНАГА ЗА „РИА НОВОСТИ“: ВИШЕ ОД 500 ЉУДИ СТРАДАЛО ЈЕ НА ПРОТЕСТИМА У ИРАНУ, УКЉУЧУЈУЋИ ЖЕНЕ И ДЕЦУ, ПРОЛАЗНИКЕ, ПУТНИКЕ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ И САМЕ ДЕМОНСТРАНТЕ
РТС: ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ДОПУТОВАО У АБУ ДАБИ. ТОКОМ БОРАВКА У УАЕ, ВУЧИЋ ЋЕ СЕ САСТАТИ СА ШЕИКОМ МУХАМЕДОМ БИН ЗАЈЕДОМ ЕЛ НАХЈАНОМ И УЧЕСТВОВАТИ НА ПАНЕЛУ „ПАРТНЕРСТВО И САРАДЊА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ“
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У 10 ОПШТИНА, БЕЗ СТРУЈЕ ВИШЕ ОД 6.000 ДОМАЋИНСТАВА. СРБИЈАВОДЕ: ВОДОСТАЈ НА РЕКАМА У СРБИЈИ У СТАГНАЦИЈИ ИЛИ ОПАДАЊУ. ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ЈУЖНОЈ МОРАВИ КОД ВРАЊА
уторак, 13. јануар 2026.
Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Претходни бројеви

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Почетна страна > Рубрике > Коментар дана > Венецуела данас није изузетак. Она је правило
Коментар дана

Венецуела данас није изузетак. Она је правило

Александар Милачић   
уторак, 06. јануар 2026.

Нова 2026. донела је експресни повратак света у феудализам. Без маски. Без увијања. Без стида.

Амерички председник Доналд Трамп послао је војску у Венецуелу, ухапсио њеног председника Николаса Мадура и самог себе прогласио „управитељем“ државе — док се не спроведе „разборита транзиција“. Узгред је најавио и заплену огромних нафтних резерви те земље.

Да будемо искрени: да ли смо икада из феудализма заиста и изашли? Или је сила само променила речник, а пљачка добила боље односе с јавношћу, како би преживела векове?

Свет данас „реагује“. Неко осуђује, неко аплаудира. Јер, како кажу, Мадуро „није био легитиман председник“. Покрао је изборе. Нема право да води земљу. Исто је било, колико памтимо, и када је Бајден победио Трампа — али тада нико није доводио у питање легитимитет. Тада су „грађани Америке одлучили“.

Многи су данас згрожени. Запрепашћени. „Нисмо ово очекивали.“

Заиста?

Панама. Иран. Либија. Авганистан. У срцу Европе — Југославија. И није крај списка. Само нема толико простора за набрајање…

Венецуела данас није изузетак. Она је правило.

Некада су се смејали Угу Чавезу када је говорио о америчкој претњи. Називали су га теоретичарем завере, карикатуром… Питали су га: „Па зашто би то Америка напала Венецуелу?”

„Због наших нафтних резерви које су највеће на свету”, био је прост одговор.

А онда је уз подсмехе уследило питање: „А да нисте параноични када је Америка у питању?“

„Не, наравно да нисам. Само реално говорим. То исто можете да ‘питате’ Хакоба Арбенза, председника Гватемале, који је само желео да спроведе аграрну реформу — САД су извеле инвазију и свргле га с власти. Можете питати исто и Жоа Гулерта, бразилског председника ког су САД такође свргле. Можете питати и Салвадора Аљендеа, чилеанског мученичког председника. Можете питати и Хуана Боша, председника Доминиканске Републике. Такође, можете питати и мог генерала Омара Тарихоса, којег је ЦИА убила, а и многе друге. То није параноја. То је истина“, закључио је Чавез.

Порука је била кристално јасна: Питајте мртве.

Доказа има мали милион. Само је мртвих још више. Под америчким бомбама, „хуманитарним интервенцијама“, „акцијама спасавања“ и „помоћи народима“ да им на власт дођу они који нису злочинци, нарко-дилери, диктатори. Али јесу подобни. Америци, разуме се.

Данас више нема ни магле ни изговора. Није проблем у Трампу. Ни у Бајдену. Ни у Клинтону. Проблем је у систему који је сам себе прогласио судијом, и поротом и џелатом.

Ово није политика. Ово је диктатура силе. Гола. Отворена. Самоуверена.

Документи постоје. Прогнани и отети постоје. Мртви постоје. Истина постоји. Само храбрости недостаје — да јој погледамо у очи.

А кад је већ тако, лако је закључити да ови који аплаудирају данас на оваква дешавања не раде то из незнања, већ као саучесници!

(Спутњик)
 
Пристигли коментари (7)
