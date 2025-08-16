|Коментар дана
Србија се умирит не може
Последњи догађаји у Србији када режим Александра Вучића користи хулигане, батинаше боље рећи јунгер-бригаде ради голог опстанка на власти само показују да је власт спремна по цену најгорег крвипролића да примени силу да би и даље владала.
Али оно што је још бизарније да те паравојне, парамилитарне организације себе представљају као родољубиве, као патриотеске називајући друге да су усташе, да су продали Косово и Метохију витлајући националним заставама. А управо последњи који имају право да говоре о патриотизму, о родољубљу су присталице Српске напредне странке који су мирно, благонаклоно посматрали издају Косова и Метохије у режији Александра Вучића свих ових 14 година. Нису грађани Врбаса потписали издајнички Бриселски споразум, нити су грађани Бачке Паланке прихватили Вашингтонски споразум који је супротан важећем Уставу Републике Србије. Најмање су грађани Новог Сада криви што је председник Србије прихватио Француско-немачки план у коме дословце стоји да Србија прихвата независност, целовитост и територијални интегритет самопроглашне републике Косово. Нажалост, најмање су криви Словаци из Бачког Петровца што је Александар Вучић у Охриду прихватио да Француско-немачки план спроведе у дело што он на делу и остварује.
Управо се Александар Вучић руга и подсмева косовској епопеји, хвали јунаштво цара Мурата а презире жртву цара Лазара. Са чим Алексанадр Вучић и његове присталице сутра да изађу пред Милоша Обилића и како ће да објасне косовску издају мајци Југовића. Зато бусање у патриотске груди, истицање националних застава, графити у смислу „кад се војска на Косово врати“ су само политичко лицемерје Александра Вучића и Ивице Дачића. Њихов долазак на власт заједно са Томиславом Николићем је апсолутно свестан њихов договор са земљама Запада по систему – ви нас на власт а ми вама територију. И колико год да је 1999. године бомбардовање Србије било ужасно, егзодус Срба катастрофалан институције српске државе су и даље биле присутне у јужној српској покрајини. А онда су Ивица Дачић, Александар Вучић демонтирали државу Србију на Косову и Метохији и сепаратистима у Приштини Бриселским споразумом предали све, и судство, и полицију, и телекомуникације, и енергетику... Историја им то никада неће опросити.
Ових дана сами признају да су их преварили. Лажу као и за све остало. Ако су их преварили зашто онда све те антиуставне и антисрпске споразуме не пониште? То не раде јер су зарад власти свесно ушли у издају на рачун територије, народа и државе. Уосталом, шта рећи када је председник Србије један од најзаслужнијих за стварање војске Косова јер је са својом „Српском листом“ у сепаратистичкој скупштини обезбедио кворум да се донесе одлука о формирању безбедоносних снага Косова. Остаће уписано у анале да врховни командант војске Србије на територији Србије формира непријатељску војску која треба да освоји Србију. Сличног примера нема нигде у свету.
И уместо да потону у земљу од стида и срама због најтеже и највеће издаје у историји Србије присталице СНС друге називају усташама и издајницима и то управо они који су се одрекли 17% државне територије Србије. Председник Србије опет лаже када каже да је то 14%, ваљда да би количину издаје макар мало смањио.
Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ у потпуности подржава студентски бунт или тзв. блокадере како их назива Александар Вучић. Управо су они на Видовданском митингу ове године у Београду својим наступима и говорима показали и објаснили Александру Вучићу и његовим присталицама шта је патриотизам. Председник Србије још није свестан а на жалост нема ко ни да му каже да се народ Србије побунио и да нема назад. Она крилатица из Првог српског устанка може да се примени и на садашње време. Време у коме Александар Вучић подсећа на Кулин-капетана чијој жени гавран поручује „Рани сина пак шаљи на војску, Србија се умирит не може“.
Косовска Митровица
14.08.2025. године