|Косово и Метохија
Зашто Срби са КиМ за мало сребрњака саучествују у сопственој издаји?
|уторак, 26. август 2025.
Јучерашњи скуп у северном делу Косовске Митровице у 18.30 часова у организацији Удружења пензионера Косовске Митровице је чудан, необјашњив, нимало логичан и у крајњем случају лицемеран збор народа чији је циљ давање подршке оном који је издао Косово и Метохију а то је председник Србије у лику и делу Александра Вучића.
Да се „Власи не би досетили“ (власт у Приштини) пензионери су организовали скуп под геслом „за мир и толеранцију“. У исто време када је СНС широм остатка Србије организовала скупове против студената за голи опстанак дикаторског и криминалног режима Александра Вучића. Поставља се важно и кључно питање шта се то деси са Србима са Косова и Метохије нарочито са севера КиМ који су скоро пуних 13 година бранили државност Србије у јужној српској покрајини да би на крају завршили у Ћациленду. Такав политички мазохизам је нечувен и редак да један народ велича и слави оног ко их је издао, ко их је продао и чију власт својим боравком у Ћациленду чувају.
Нажалост, али тако јесте данас су главни чувари и заштитници апсолутистичког и пљачкашког режима у Београду Срби са Косова и Метохије као и они из Босне и Херцеговине. Али док прекодрински Срби имају разлога да овај режим бране и чувају јер пола владе долази из тих крајева па и онај главни је са „онијех страна“ дотле је необјашњив поступак Срба из јужне српске покрајине који за мало сребрњака учествују у сопственој издаји губећи и државу и територију.
Поступак пензионера је још више неразумљив. Управо они најбоље и памете како је било пре доласка Александра Вучића нарочито на северу КиМ а како је данас. Александар Вучић је на тацни постепено предавао север Косова и Метохије. Прво је био на мосту парк мира који је онда нестао, пре парка су биле тврде барикаде које су, не Курти, него напредњаци на главном мосту разрушили. А онда је од главног моста до централног трга улица по Марку Ђурићу ондашњем директору Канцеларије за КиМ добила назив Кнез Михајлова. Данас су скоро сви локали од главног моста до главног градског трга званог Шумадија у власништву Албанаца и том тзв. Кнез Михајловом улицом више се шетају Албанци него Срби. Пензионери више не примају своје пензије у банакама и поштама Републике Србије него то раде ван територије јужне српске покрајине на основу Француско-немачког плана којим је Александар Вучић (а којег су пензионери подржали) демонтирао институције српске државе на Косову и Метохији.
Нажалост, нико није толико политички слеп да не види отворену издају али због мало бањског лечења изадајнички режим се подржава. Дошла су тешка времена када је мера патриотизма седмодневно бесплатно бањско лечење али не свих него само одабраних.
Нестала је чувена Долче Вита код главног моста и све већи број продавница и угоститељских објеката мења власнике чиме се драстично ремети етничка структура у корист Албанаца. Изузев свакидашњих јадиковки СНС, дирекора Канцеларије за КиМ Србија као држава ништа не чини да спречи албанизацију северног дела Косовске Митровице. И не само што не спречава него постаје саучесник у тој издаји. Некада пре доласка Александар Вучића возила са РКС таблицама нису била присутна у северном делу Косова и Метохије, данас нису присутна возила са српским регистарским таблицма као што су ПР, КМ, ПЕ, ГЛ и тако даље. У сверном делу Косовске Митровице стоје тужно и дегутантно графити под називом „Нема предаје, КМ остаје“, па онда „Северна бригада“, па онда „Ту смо, само вас гледамо“ и остале отрцане фразе које само симболизују неуспешну националну и државну политику Александра Вучића. Чак је нестао и мурал „Јер одавде нема назад“.
Плејада политичара у лику Александара Вучића, Томислава Николића, Војислава Шешеља, Ивице Дачића све због новца и голе власти учествује у предаји јужне српске покрајине сепаратистима. Томислав Николић први председник СНС на митингу у Београду поводом проглашења независности „Косова“ изавио је „Тако ми Господа Бога нећу да се смирим док не вратим Косово у Метохију у састав државе Србије“. Смирио се, али на Дедињу, као вечити директор Канцеларије за сарадњу са Русијом и Кином. Без обзира што је више од седам година пензионер. Историја нас учи да су дичне српске четничке војводе као што су Томислав Николић и Војислав Шешељ главни протагонисти предаје јужне српске покрајине. Можда се сви они између себе не слажу и не подносе се, сва четворица, али у једном су сложни да се одрекну свете косовске земље. Реч против никада се није чула ни против Бриселског споразума, ни против Вашингтонског споразума, ни против Француско-немачког плана, ни против Охридске агенде. Како су чудни путеви Господњи, од громогласних пренапрегнутих српских националиста до подмуклих и корумпираних издајника.
Тада, 2012. године у времену када је Борис Тадић одбио да прихвати предлог Ангеле Меркел да преда север Косова и Метохије или боље рећи државност Србије на КиМ Томислав Николић и Александар Вучић су истрговали и прихватили да их доведу на власт у Србији а ови за узврат да предају јужну српску покрајин што су и урадили. И буквално, и де јуре и де факто одрекли су се Косова и Метохије.
Историја и суд ће сваком да одреди своје место, од истине и издаје се не може побећи. Она увек дође на дневи ред и покаже се на дневном светлу.
Како радили тако нам Бог помогао.
Косовска Митровица