|Савремени свет
О чему су се Путин и Моди договорили у Њу Делхију - реалполитика и пријатељство
|понедељак, 08. децембар 2025.
Руски председник Владимир Путин, у пратњи више министара, шефова крупних предузећа и банака, у петак је окончао званичну посету Индији. Мада две земље једном годишње одржавају редовне састанке на највишем нивоу, то је био први пут од 2021. да се руски лидер запутио у Њу Делхи.
Он је тамо примљен уз највише државне почасти и врло топло – поред премијера Нарендре Модија, који га је лично дочекао на аеродрому, разговоре је имао и са председницом Друпади Мурму. Путин, који је први пут посетио Индију још 2000. године, нашао је и времена да још једном ода почаст индијском духовном и политичком вођи Махатми Гандију у Меморијалном центру Рађ Гат.
Премијер Моди изјавио је да је пријатељство две државе "попут звезде Поларис" (трајно и непомућеног сјаја) и Русију назвао "пријатељем у свим околностима". У заједничком званичном саопштењу односи између две земље окарактерисани су као "засновани на међусобном уважавању и поверењу" и као односи који су "издржали тест времена".
Руски председник Владимир Путин говори на свечаном пријему у његову част у Председничкој палати у Њу Делхију
Ово упркос пропагандним покушајима западних дипломата и медија да омету или поткопају Путинову посету Њу Делхију. Најснажнији је дошао од стране три западна амбасадора у индијској престоници – емисари Велике Британије, Француске и Немачке објавили су у старом, угледном листу Times of India заједнички текст у којем су оптужили Москву да не жели мир у Украјини и да дроновима и на друге начине провоцира европске земље. Други је био "вест" француских медија да је Њу Делхи донео одлуку да купи ништа мање него 90 борбених авиона "рафал", која је била објављена баш тог дана када је руска делегација са домаћинима требало да преговара о купопродаји руског ловца-бомбардера Су-57.
Док су пензионисане индијске дипломате први чланак одбациле као некултурно и провокативно мешање у унутрашња питања земље, а Министарство иностраних послова га оценило као "неприхватљив и необичан", други је сместа био демантован као нетачан и потом повучен.
Планира се знатно увећање економске сарадње
Сада када се дипломатска бура утишала и руска делегација вратила у домовину, мирно се може подвући црта испод њене посете Њу Делхију.
Најпре, два лидера су се договорила да обим билатералне трговине, који сада износи око 65 милијарди долара, увећају на 100 милијарди годишње до 2030. године. Добро расположени премијер Моди у свом обраћању новинарима рекао је да он лично мисли да нема потребе да се чека толико, већ да тај резултат може да се постигне и раније.
Ради остварења тог циља, али и умањења индијског трговинског дефицита који је због увоза значајних количина руске нафте огроман и износи 59 милијарди долара, руска страна се обавезала да повећа увоз индијских пољопривредних производа и плодова мора. Тај сегмент индијске привреде однедавно је на удару Трампових драконских царина од 50 посто, које представљају казну за то што Индија наставља да набавља јефтину руску нафту упркос упозорењима из Вашингтона да тиме финансира "Путинову ратну машину" и захтевима да са тиме прекине.
Подсећања ради, Трампова администрација је против Њу Делхија увела царине од 50 одсто на робу као што су пољопривредни производи, дијаманти и друго драго камење, док је изоставила друге важне индијске извозне артикле, као што су лекови и електроника. Но, управо су пољопривредни производи од суштинског значаја за Модијеву владу, јер је највећи део огромне индијске популације, која се сада процењује на близу 1,4 милијарде, сиромашно рурално становништво које сваки поремећај у трговини или пораст цена може коштати банкрота, што је и један од основних разлога зашто је снабдевање јефтином руском нафтом есенцијално за Индију.
Путин и Моди
С тим у вези, чини се у настојању да развеје забринутост везану за све учесталије нападе на танкере који транспортују руску нафту, председник Путин је домаћинима је обећао непрекинуто снабдевање горивом, нагласивши да је "Русија поуздани снабдевач нафтом, гасом и угљем – свиме што је потребно за развој Индије".
То се односи и на нуклеарну енергију, јер Индија, на бази руских технологија и уз коришћење руског нуклеарног горива и делова, у Куданкуламу, у држави Тамил Наду, наставља да гради велику нуклеарну централу која ће имати шест реактора. По извештавању индијске телевизијске станице Фeрстпост, председник Путин је пренео домаћину да је његова земља спремна да са Индијом подели знања и у области пројектовања модуларних и плутајућих нуклеарних реактора.
То све значи да ће енергетика и убудуће остати убедљиво највећи сегмент у међусобној економској сарадњи две државе.
Три жиле куцавице
Од есенцијалног значаја за трговину и војну сарадњу две земље су саобраћајни коридори. У Њу Делхију разговори су вођени о три: арктичкој рути која почиње у луци у Мурманску и води уз северну обалу Русије све до Баренцовог мора и Тихог океана (Владивостока); о преко десет хиљада километара дугој поморској вези између Ченаја и Владивостока, и о нарочито важном транспортном коридору север–југ, који се у дужини од 7.200 километара протеже од Санкт Петербурга у Русији, преко Азербејџана и Каспијског мора, те Ирана и Арапског мора до Мумбаја у Индији. У току је финансирање и изградња последње (железничке) деонице у Ирану која недостаје да се комплетира тај коридор, који ће временски упола скратити транспорт робе између две државе, који се сада обавља преко Суецког канала и Црвеног мора, и послужити и за трговину са државама попут Јерменије, Туркменистана и Белорусије.
Иначе, управо прошлог месеца, тврде индијски медији, у њихову земљу је стигла прва пошиљка руске робе која је највећим делом путовала копном, приближно истом, али нешто дужом рутом преко Казахстана и Туркменистана до Ирана, и онда морем.
Индијски аналитичари оцењују да су ове руте од есенцијалног економског и геополитичког значаја за њихову државу и због већ добро узнапредовале саобраћајне мреже коју је Кина изградила како би се чвршће повезала са централном Азијом, Блиским истоком и Европом, и због тога што индијска иницијатива о повезивању са Блиским истоком и Европом (коридор од западне Индије преко Арапског мора, УАЕ, Саудијске Арабије, Јордана и Израела до Грчке и Италије) објављена 2023. није одмакла даље од папира због сукоба крај обале Јемена и рата између Израела и Ирана.
Две владе потписале су споразум о увођењу редовног поморског саобраћаја и осигурању истог на линији Ченај–Владивосток, којом ће се у Индију допремати руски гас, дрвна грађа и драго камење. Даље, учешће Индије у финансирању бродовља и лука северне поморске руте од Мурманска до Владивостока даће тој земљи приступ нафти и гасу у руском делу арктичког појаса – две делегације потписале су споразум којим се индијским танкерима омогућава приступ лукама на северу Русије и даје приоритет када је у питању пратња руских ледоломаца.
Други споразуми
Русија је, према писању индијских медија, одобрила издавање радних виза за око 70.000 индијских држављана, па су две владе у Њу Делхију потписале споразум о слободном кретању ниско и високо квалификованих радника. То се такође може протумачити и као реакција Москве на недавни потез владе у Вашингтону, која је увођењем додатне годишње глобе од 100.000 долара по визи типа Х-1Б, која служи за запошљавање страних стручњака, заправо највише погодила индијске држављане, убедљиво најбројније носиоце те визе, због чега се очекује да ће инжењери и научници из многољудне јужноазијске земље у будућности у немалом броју потражити ухлебљење другде у иностранству.
С друге стране, Индија уводи нове једномесечне туристичке визе за руске грађане које се лако могу добити преко интернета, што је, у условима када је руским држављанима изузетно отежано кретање у Европи, сигурно добродошла мера Модијеве владе.
Свечани пријем за Путина у Њу Делхију
У Њу Делхију су боравили и министар финансија Руске Федерације и гувернерка руске централне банке, што сугерише да су две владе постигле и нове споразуме у вези плаћања у својим валутама, који омогућују заобилажење финансијских санкција Запада. Део сарадње у вези финансија се односи и на заустављање токова новца који користе терористичке групе – Путин и Моди су склопили и међудржавни споразум о заједничкој борби против тероризма.
Када је у питању војна сарадња, мада две земље овог пута нису потписале у медијима очекиване астрономске купопродајне уговоре у вези руских система противваздухопловне одбране и ловца-бомбардера Су-57, оне јесу уговориле заједничку производњу делова и муниције за потребе индијске армије.
Током заједничког обраћања новинарима, премијер Моди је рекао да његова земља поздравља све напоре за изналажење трајног, одрживог мира у Украјини и да ће наставити да даје свој допринос његовом постизању, али украјинско питање није било укључено у званично саопштење.
Реал политика заснована на међусобном поверењу
Индијски новинари слажу се у оцени да су односи између две државе присни и засновани на обостраном поштовању и поверењу, управо онако како је то назначено и у заједничком саопштењу. Неки тамошњи аналитичари без длаке на језику их и контрастирају са варљивим, турбулентним односима које је Индија протеклих деценија имала са Вашингтоном и уопште Западом.
Индијски посленици седме силе сматрају да чињеница да Москва и Њу Делхи настављају да великим корацима продубљују међусобну економску сарадњу и јачају међусобну саобраћајну, технолошку и финансијску повезаност представља израз реалполитике и настојања да се превладају крупни, сложени изазови настали разарањем ланаца снабдевања услед геополитичких трвења.