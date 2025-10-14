|Савремени свет
|
Закаснела открића Ангеле Меркел
|уторак, 14. октобар 2025.
|
Оно што није открила док је била (пре)дуго (шеснаест година) на власти, ни у мемоарима "Слобода" (опширним, а испразним и "равним") бивша немачка канцеларка Ангела Меркел чини то, закаснело, појављујући се повремено и програмирано, у медијима.
С очигледним циљем да изгланца сопствену слику која незаустављиво бледи. И спаси, што се још спасти може, од сопствене политичке оставштине. Не би желела да буде запамћена (само) као историјска егзотика: да је била прва и (до даљег) једина жена на канцеларском трону.
И чини то смишљено, прилагођавајући се актуелном тренутку и околностима. Не без ефекта и провокативне политичке резонанце. Чему, иначе, није била склона док се налазила на најважнијем политичком положају у најважнијој држави све хаотичније Европске уније.
Блеферска дипломатија
Први пут је то учинила (ради подсећања) када је "отворила карте" и открила сопствене, али и западне, дипломатске блеферске манире у случају фамозних споразума из Минска (Минск један из 2014 и Минск два из 2015).
Открила је, наиме, да су ти споразуми, чији је искључиви иницијатор била сама (тадашњи француски председник Франсоа Оланд се, очигледно, ту ортачки појављивао само као политички декор) дволично и безочно фингирани.
Нису склапани, открила је, да би се заиста реализовали, о чему говори чињеница да су све време опструирани, већ да би се Украјина у том часу само спасила (Путин је, каже, тада могао да је прегази за једну ноћ) и Западу омогући време да је наоружа и у сваком смислу ојача.
Сада је Ангела Меркел опет поводом Украјине усковитлала политичке страсти доводећи их у неколико држава – балтичке земље и Пољска – до усијања. У разговору за мађарски медиј "Партизан" обелоданила је како су је лидери ових земаља спречили да у непосредном дијалогу са званичном Москвом предупреди рат који бесни већ неколико година.
Торпедована иницијатива
Иницирала је, каже, заједно са француским председником Емануелом Макроном (опет немачко – француски двојац) у јуну 2021. године директне разговоре Европске уније и Русије, како би се стабилизовало крхко примирје између Украјине и Русије. Ситуација на истоку Украјине се драматично погоршавала.
Требало је, каже, да "ми као Европска унија директно разговарамо с Путином". Неки то, додаје, нису хтели. То су биле, пре свега, балтичке државе, али и Пољска. Плашиле су се да нећемо имати заједничку политику према Русији. Покушај је пропао. Ја сам напустила дужност, а онда је почела Путинова агресија...
Уз опаску да је данас, из ове перспективе, тешко разјаснити и рећи шта би заиста било да је њена иницијатива на самиту лидера Европске уније у јуну 2021. године прихваћена. Променила су се времена, али…
Бивши председник САД Барак Обама и бивша немачка канцеларка Ангела МеркелPhoto by Kevin Dietsch / Getty
То "али" и констатација да су њену миротворачку иницијативу торпедовале Пољска, Литванија, Летонија и Естонија, изазвало је праву ерупцију гнева међу политичарима ових земаља, који су се промптно огласили: протумачили су да их бивша немачка канцеларка индиректно али недвосмислено оптужује као непосредне кривце за рат у Украјини и страдање украјинског народа.
Гневне реакције
Осећајући се погођеним бивши министар одбране Летоније (2019–2022) Анџис Пбрикс осуо је паљбу у изјави за немачки јавни сервис "Дојче веле" на Меркелову. Оно што је изјавила, није само спорно, то је скандалозно. У суштини нас оптужује да смо омогућили инвазију. Ангела Меркел изврће чињенице. Не може да призна сопствене грешке које су нас много коштале…
Матеуш Мазовјецки, бивши пољски премијер био је још оштрији и директнији. Констатовао је, на мрежи Икс да је Ангела Меркел "непромишљеним интервјуом" доказала да је међу немачким политичарима управо она "нанела највише штете Европи у последњем веку"!
Бес политичара из споменутих земаља додатно је мотивисан чињеницом да је најновије откриће Ангеле Меркел примљено у Москви са (извесним) разумевањем. Дмитриј Песков је приметио како се може замислити да је госпођа Меркел у том погледу у праву: спољна политика Европске уније је, нажалост, талац фанатичне политике балтичких држава…
Помера ли се клатно
Оно што је посебно интригирало један број западних аналитичара јесте питање: откуд Меркелова са оваквим закаснелим открићем управо у овом тренутку?
Неки су покушали да то протумаче њеним "политичким њухом": наслућује да се, упркос снажној русофобији, и катастрофичним предсказањима неизбежног рата између Русије и (све агресивнијег) западног војног савеза, клатно помера, и мора померити – од сукоба ка жељи за миром са Русијом.
Чине то уз подсећање да је и она иницијатива из 2021, на коју се Ангела Меркел вратила у разговору за мађарски медиј, настала у тренутку када је почело обнављање односа Запада и Русије, после прекида који је настао 2014. због Крима.
Сада већ бивши амерички председник Џо Бајден се састао (јун 2021) са Владимиром Путином у Швајцарској. А руски председник је у ауторском тексту у немачком недељнику "Цајт" позвао на "обнављање свеобухватног партнерства са Европом…"