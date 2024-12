У последњих месец и по дана највиши тајвански званичници здали су се у обилазак земаља које још признају њихову владу, у настојању да зауставе тренд повлачења признања, односно, пребацивања дипломатских односа са Тајпеја на Пекинг. Које земље признају владу на Тајвану као легитимног представника кинеске државе? Који су њихови, а који мотиви држава које су повукле признање?

Тајвански председник Лај Ћингде ову недељу проводи у посети пацифичким државама Палау, Маршалска острва и Тувалу, које имају званичне дипломатске односе са његовим владом.

Мучна тајванска офанзива за очување дипломатских односа

Раније ове јесени тајвански министар иностраних послова Лин Ћалунг је био на дужој турнеји по латиноамеричким и карипским земљама које признају владу у Тајпеју као субјекта који репрезентује читаву Кину - посетио је Гватемалу, Белизе, Свету Луцију, Свети Винсент и Гренадин, те Свети Китс и Невис.

Реч је о концентрисаном покушају да се кроз преиспитивање досадашњих заједничких пројеката и истраживање потреба домаћина изнађу начини да их Тајван даље, на конкретан и ефикасан начин, подржи финансијски и технолошки и тако убеди да не одустану од дипломатских односа с њим.

Today, I begin my journey to #MarshallIslands, #Tuvalu, & #Palau. I look forward to strengthening ties with our allies in the Pacific region, celebrating our unity & shared values as we work together for a prosperous future.