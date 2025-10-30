|Савремени свет
Приближавање Пакистана и Саудијске Арабије које ће забринути Вашингтон - ствара ли се „муслимански НАТО“
|четвртак, 30. октобар 2025.
Када је авион пакистанског премијера Шехбаза Шарифа летео 17. септембра ка Ријаду, пилоти краљевских ваздухопловних снага Саудијске Арабије пратили су га на небу, а почасна стража била постројена на писти. Потом су под блиставим лустерима палате Ал-Јамама у Ријаду, премијер Шариф и престолонаследник Саудијске Арабије Мухамад бин Салман потписали обиман "споразум о стратешкој узајамној одбрани".
Церемонија, обележена свим краљевским почастима, одржана је одмах после израелских удара на Катар и потоњег ванредног арапско–исламског самита у Дохи. Пакт заснован на деценијама војних, верских и финансијских веза, садржи безбедносне гаранције у стилу НАТО, ретко сретане у муслиманском свету. "Према споразуму свака агресија на било коју од земаља биће сматрати агресијом на обе", саопштила је Шарифова канцеларија.
Премијер Пакистана Шехбаз Шариф и престолонаследник Саудијске Арабије Мохамед бин Салман током његове званичне посете, Саудијска Арабија, 30. априла 2022
Пакистански министар одбране Хаваја Мухамад Асиф је изјавио да је пакт отворен за друге арапске земље и истакао потребу за стварањем исламске алијансе сличне НАТО. Наговестио је и да ће Ријад бити под нуклеарним кишобраном Исламабада који има доктрину о офанзивној одбрани. Но, у овом тренутку, с обзиром на стратешку деликатност, ниједна страна неће дати даља објашњења.
Саудијска Арабија, највећи извозник нафте, цењена је у муслиманском свету као дом најсветијих места ислама, Меке и Медине. Многољудни Пакистан (преко 243 милиона становника) једини поседује нуклеарно оружје у исламском свету и има највећу војску. Односи две државе су пактом подигнути на нови ниво, а комбинација прихода од нафте и обогаћеног уранијума ствара велику моћ.
Споразум се у Исламабаду доживљава као "стратешки пробој Пакистана". Коментарише се да је то за Пакистан "пораст историјског статуса са верским призвуком" и улазак у "арапски свет и политику Леванта као никада до сада".
И за Саудијску Арабију су користи од споразума очигледне. Разгранава безбедносна партнерства, више се не ослањајући искључиво на Сједињене Америчке Државе. Овај пут је партнер Пакистан, са око 170 нуклеарних бојевих глава и доказаним стратешким могућностима. Но, обе владе инсистирају да је недавни споразум искључиво дефанзиван и да није усмерен против било које земље.
Но, будући да је споразум потписан брзо после израелског напада на Катар, где се налази Ал Удеид, највећа америчка војна база у региону, чини се да је поузданост Вашингтона као гаранта сигурности Саудијске Арабије упитна.
Пактом са Пакистаном, Саудијска Арабија сигнализира Израелу и другим непријатељским земљама да више не зависи од америчког покрића.
Премијер Пакистана Шехбаз Шариф и престолонаследник Саудијске Арабије Мохамед бин Салман
По неким аналитичарима Блиског истока, споразум је обелоданио умешаност САД у бомбардовање једног од њихових најтешњих савезника, после оних у јуну у Ирану. То је натерало владе свих арапских земаља, па и великих исламских Пакистана и Турске да се упитају: Ко је следећи?
Доха се чинила најмање вероватним кандидатом за израелски удар, посебно током обновљених преговора о прекиду борби у Гази. Да ли су онда бескорисне безбедносне гаранције Вашингтона усред нестабилности изазване акцијама Израела, најважнијег савезника САД у региону?
Споразум Ријада и Исламабада сведочи о настојању за јачањем одбрамбених предострожности док је човечанство у великом превирању. Традиционалне мере безбедности уступају место храбрим новим савезима. Билатерални одбрамбени пакт узнемирио је администрацију у Вашингтону и у главним градовима од Њу Делхија до Јерусалима.
Сада се нормализовање односа између Ријада и Тел Авива одлаже на неодређено време. Савез са Пакистаном, који никада није признао државу Израел, драстично ограничава могућности Саудијаца за дијалог са САД о ширењу Абрахамових споразума.
За Индију пакт представља озбиљан стратешки изазов, јер се Пакистан кога подржава Саудијска Арабија може осећати сигурнијим у свом ставу о Кашмиру и будућим кризама са Њу Делхијем. Индијско Министарство спољних послова поручило је: "Размотрићемо последице таквог развоја на нашу националну безбедност, као и на регионалну и глобалну стабилност."
Аналитичарима је очигледно да ће пакт повећати конкуренцију у Јужној Азији. Зато је Саудијска Арабија већ приметила да јачање односа са Пакистаном не значи погоршање односа са Индијом.
У Техерану утицајне личности доживљавају споразум као позитиван корак за регионалну безбедност. Залажу се за укључивање Ирана, Ирака и других исламских земаља у шири савез.
Исламабад је традиционално лавирао између Ријада и Техерана. Уколико се сада та равнотежа помери, то би могло да подстакне Иран да продуби сарадњу са Кином и Русијом.
Могућа промена равнотеже снага на Блиском истоку и Јужној Азији се догађа у време када су САД у нелагодној ситуацији. Вашингтон је изразио солидарност са Дохом и правом Катара да добије било какву подршку арапских земаља. Но, председник Доналд Трамп је, такође, одобрио изјаву премијера Бенјамина Нетанјахуа да ће Израел напасти сваку државу која "обезбеди базу терористима".
Под ову дефиницију може да буде подведен било ко и било шта.
Ранијих година је у оквиру нормализације односа између Тел Авива и Ријада под покровитељством Вашингтона припремљен споразум о узајамној одбрани између САД и Саудијске Арабије. Но, Саудијци су тада тражили приступ америчким нуклеарним технологијама. То је укључивало обогаћивање уранијума, унутар граница краљевине.
Нема јавних информација о ставу Вашингтона о том питању. Највероватније да би САД одбиле да барем пренесу технологију обогаћивања уранијума.
Но, пакт са Пакистаном, отвара Саудијској Арабији нове нуклеарне могућности. Барем Саудијци за то неће морати да плате нормализацијом односа са Тел Авивом.
Вашингтон се суочава са стварношћу да Саудијска Арабија, кључни савезник на Блиском истоку, показује независност и жељу за мултиполарношћу. Ријад још није формално објавио шта намерава у вези с позивом да постане члан БРИКС. Но, Саудијска Арабија је партнер Шангајској организацији за сарадњу (ШОС). Даље, Ријад је у све већој продаји нафте Кини заменио амерички долар са јуаном.
Опет, Пакистан, који је већ члан ШОС-а, очекује да се придружи БРИКС-у 2026. Односи званичног Исламабада са САД су компликовани, са Русијом добри, а везе са Кином веома блиске.
Кина је очигледно главни "индиректни победник" из договора Саудијаца са Пакистанцима. Блиске везе са Исламабадом и слабљења утицаја САД на Блиском истоку, пружају Пекингу – преко Саудијаца – нове полуге у региону, као и шири приступ тамошњим енергетским ресурсима и транспортним коридорима.
Споразум је, такође, добра вест за Русију, која настоји да умањи изолацију од рата у Украјини и одговара јој свако слабљење утицаја САД на Блиском истоку. У фази светске мултиполарности има прилику да промовише своје интересе са више страна: као партнер Кине, Ирана, Пакистана и Саудијске Арабије. Могла би и да пружи мирнодопску нуклеарну технологију Саудијској Арабији.
У садашњој потрази за стварањем арапског или исламског НАТО-а постоји одређена иронија. Пре много година, Вашингтон и Тел Авив су прећутно подржали ту идеју. Тада је циљ био једноставан: блок арапских сунитских држава који сарађује са Израелом у борби против шиитског Ирана.
Трампова тзв. "нова сунитска коалиција" у пракси је била брутално једноставна: заштитите се сопственим новцем, док обуздавате Иран ради стратешких интереса САД. Вашингтон је желео да се заливске земље боре у америчким биткама без обавеза САД. Да сунити делују посредно против Ирака, а да не добију заштиту која обично прати такве споразуме.
Председник САД Доналд Трамп напушта Краљевски двор Саудијске Арабије заједно са престолонаследником Саудијске Арабије Мохамедом бин Салманом 13. маја 2025. године у Ријаду, Саудијска Арабија
Данас се овај концепт поново појављује, али су се актери променили. Наиме, уколико би Вашингтон учествовао савез би више зависио од приоритета САД него од потреба земаља региона. Ова контрадикција – између зависности и независности – је у средишту расправе арапских земаља о евентуалном властитом НАТО-у.
У ствари, распрострањено је и мишљење да су гласине о исламском НАТО-у на хоризонту и пакистански "нуклеарни кишобран" над, пре свега арапским монархијама, преурањене. Наводе се потешкоће са којима су се у прошлости суочиле арапске коалиције које често нису могле да буду превазиђене, али и реалности садашњице.
Оснивањем Израела и првим арапско-израелским ратом 1948. је регионална коалиција предузела кораке да елиминише јеврејску државу. У рату је Израел морао да уступи део територије Јордану, Египту и Сирији, али је опстао.
Седам чланица Арапске лиге је 1950. успоставило Уговор о заједничкој одбрани и економској сарадњи. Но, њима је у шестодневном рату 1967. Израел заузео Синајско полуострво, Газу, Западну обалу, Источни Јерусалим и Голанску висораван.
Ефекти тог рата су били далекосежни и стигли су и до ондашње Југославије. СФРЈ је прекинула дипломатске односе са Израелом који су обновљени тек 1991.
Арапске државе су поквариле узајамне односе, а идеја о јединственом фронту брзо се претворила у оптужбе и сумњичења. Сви покушаји стварања јединственог арапског војног фронта наишли су на исте препреке: рат, ривалство и дубоко укорењено неповерење.
Аналитичари сада примећују како у региону није могуће формирати ефикасне савезе усмерене против било кога. Владе на Блиском Истоку као да нису у стању да препознају главну претњу. Због тога се чини да ће исламским владама бити веома тешко да се договоре о стварању антиизраелског војног блока.
Поврх тога, хитна безбедносна питања унутар Пакистана постављају питања о његовој моћи у Заливу. Војна модернизација Саудијске Арабије и даље у великој мери зависи од америчке и западне технологије, што ствара потенцијалне компликације.
Због тога саудијско-пакистански споразум треба посматрати више као сигнал регионалним и спољним играчима, пре свега САД. Уколико се Вашингтон не позабави подробније блискоисточном геополитиком његови традиционални регионални савезници почеће да се самоорганизују.
Но, традиционалне силе се тешко прилагођавају мултиполарној стварности. Више од тога, Запад неуморно подстиче историјске, верске и територијалне спорове између земаља Глобалног југа, чинећи да свеобухватне одлуке изгледају депресивно недостижне.
Овај споразум, ипак, показује све већу упорност Глобалног Југа у обликовању алтернативних безбедносних структура и механизмима које доводе у питање хегемонију Запада. Пакт је порука САД да ће њихове безбедносне гаранције и даље бити "неизоставно цењене", али више нису ни довољне ни изузетне.
У ери када суперсила настоји да буде стратешки свеприсутна, земље Залива посебно, и Глобални југ у већем обиму, схватају да је стратегија преживљавања смањивање или неутралисање ризика од потенцијалних губитака. То и даље указује на промене у безбедносним структурама на Блиском истоку, потребу за јачањем архитектуре сарадње Југ-Југ и одступање од униполарног светског поретка.
