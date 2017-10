Свесни да наша отаџбина пролази кроз дубоку моралну, друштвену, економску и политичку кризу; Увиђајући да, услед вишедеценијског рђавог управљања, наш народ не остварује ни мали део сопственог потенцијала, као и да све више економски и технолошки заостајемо за земљама у окружењу, а поготово за развијеним светом; Уверени да сиромаштво и недостатак перспективе представљају кључне проблеме друштва; Суочени са рекордно ниским наталитетом, као и са масовним егзодусом младих и стручних људи из наше земље; Имајући у виду да Србија има све друштвене и материјалне предуслове да буде успешна и просперитетна земља; Свесни чињенице да наша генерација има историјску одговорност да исправи грешке из прошлости, као и да унапреди и учини ефикасном своју државу која ће служити интересима народа; Са вером да су промене могуће и да Србија у разумном року може да се усправи и превазиђе проблеме са којима се суочава; Ми, доле потписани, дајемо подршку идеји о образовању нове снаге политичког центра под именом Народна странка, засноване на следећим програмским начелима: 1. Спровођење нове и савремене развојне политике; 2. Бескомпромисна борба за социјалну правду, радничка права и боље здравство; 3. Неприкосновеност владавине права и грађанских слобода, као и обнављање демократских институција; 4. Брига за националне интересе, неговање најбољих вредности наше традиције и културе, враћање достојанства грађанима, народу и држави; 5. Одговорно и домаћинско управљање националним ресурсима, као и пружање активне подршке пољопривреди; 6. Стварање безбедне државе и сигурност за све њене грађане; 7. Повратак слободе мишљења и пристојности у јавни простор, јачање улоге културе и образовања, гарантовање медијских слобода; 8. Изградња достојне позиције за Србију у региону и свету; 9. Темељна измена политичког и изборног система, функционална децентрализација у Србији; 10. Одлучни отклон и примена санкција према појединцима који су злоупотребили јавне функције и државне ресурсе. Свесни смо страховања садашњих и будућих родитеља да ће њихова деца живети горе од њих, као и да неће имати много тога да им оставе. Не желимо, зато, да дозволимо да садашње и будуће генерације изгубе могућност визије просперитетне и срећне будућности у сопственој земљи. Српски народ и сви наши грађани нису предодређени нити осуђени на сиромаштво, несигурност и таворење. Наше историјско искуство и државотворна традиција дају нам основа за оптимизам и веру у лични и колективни успех. Ово искуство требало би стално да нам служи као подсетник - да уз зналачко и одговорно управљање можемо успоставити ефикасну и праведну државу, која би нашим грађанима и народу служила као штит и потпора у борби за бољи живот. ПРОГЛАС СУ ПОТПИСАЛИ: АЛЕКСАНДАР БАБИЋ АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ АНДРЕЈ БАЈЕЦ АНТОНИЈЕ АНТИЋ БОГДАНА КОЉЕВИЋ БОРИВОЈЕ БОРОВИЋ БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ БРАНИСЛАВ ТОМАШЕВИЋ ВЛАДИМИР БЕРИСАВАЦ ВЛАДИМИР ВУЧИНИЋ ВЛАДИМИР ГАЈИЋ ВЛАДИМИР ГАЉАК ВЛАДИМИР ДОБРОСАВЉЕВИЋ ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИР ТОДОРИЋ ВУК ЈЕРЕМИЋ ВУК КРЊЕВИЋ ГОЈКО ТЕШИЋ ГОРАН ОБРАДОВИЋ ДАМЈАН КРЊЕВИЋ МИШКОВИЋ ДАРКО ДИМОВСКИ ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ ДИЈАНА ВУКОМАНОВИЋ ДОНКА БАНОВИЋ ДОРИНЕЛ СТАН ДРАГАН КОЛУНЏИЈА ДРАГАН КРАСИЋ ЂОРЂЕ БАЈЕЦ ЗДРАВКО ПОНОШ ИВАН ЈОВИЋ ИШТВАН БИРО ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ (ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ) ЈАНКО ЂУРИЋ ЈАСМИНКО ХАЏИСАЛИХОВИЋ ЈЕЛЕНА МАЋИЋ ЈОВИЦА ТОДОРОВИЋ ЉИЉАНА ЂУРОВИЋ ЉУБИСАВ ЂОКИЋ МАЈА МИТРОВИЋ МАРКО ВИДОЈКОВИЋ МАРКО СЛАДОЈЕВИЋ МАРКО СТЕПАНОВИЋ МИЛИЦА ВОЈИЋ МАРКОВИЋ МИЛОВАН БОЖИНОВИЋ МИЛОРАД ЧАВИЋ МИЛОШ ПАВЛОВИЋ МИЛУТИН ПРОДАНОВИЋ МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА ЛАЗИЋ ПРЕДРАГ АРАНЂЕЛОВИЋ ПРЕДРАГ ГАГА АНТОНИЈЕВИЋ РАДИВОЈ ЦВЕТИЋАНИН САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ САЊА БЕШТИЋ СВЕТОЗАР ЧИПЛИЋ СИНИША КОВАЧЕВИЋ СЛОБОДАН РАКОВИЋ СРЂАН БОШКОВИЋ СРЕЋКО ЂУКИЋ СТЕФАН ЈОВАНОВИЋ ТАЊА КНЕЖЕВИЋ ТЕША ТЕШАНОВИЋ УГЉЕША ЗВЕКИЋ ЧЕДО МАКСИМОВИЋ ЧЕДОМИР АНТИЋ OGNJEN ALEKSIC, DIPL.ECC, BANJA LUKA MARKO SAVIC, MEHANICAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE, TRSTENIK МИРКО ЈЕВТИЋ, НАСТАВНИК, ТОПОЛА MIODRAG PANTELIC ŽARKO DUKIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD СРЂАН МИТРАШИНОВИЋ, ЕКОНОМИСТА, ШАБАЦ СВЕТИСЛАВ БАЈИЋ, КЛАСИЧНИ ФИЛОЛОГ, БЕОГРАД SLAVOLJUB MILENKOVIC, DOKTOR MEDICINE SPEC. OPSTE PRAKSE, ALEKSANDROVAC ПРЕДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ, ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА, БЕОГРАД MILOŠ CVETKOVIĆ, DIZAJNER АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЦАРИНСКИ АГЕНТ, УЖИЦЕ NIKOLA LAKIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD MARKO JOKA, SPECIJALISTA KRIMINALISTIKE, BEOGRAD, ZEMUN ПРЕДРАГ МАРТИНОВИЋ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР, БЕОГРАД БОГОЉУБ НАЈДАНОВИЋ, НОВИНАР, ПИРОТ RANKO VLAISAVLJEVIC, SPEC.STRUK.ING.MASINSTVA, BEOGRAD МИЛОЈКО ТРЕБИЊАЦ, DIPL. ECC., БЕОГРАД MITAR VLAHOVIĆ, ADVOKAT, NOVI SAD DALIBOR MILANKOVIĆ, PRAVNIK, BEOGRAD VLADIMIR JEVTIĆ, EKONOMSKI TEHNIČAR, BOLEČ BOBAN CVETKOVIC, PROGRAMER, NIS VLADIMIR TIMČENKO, MAŠ.ING., BEOGRAD NEBOJŠA STANOŠEVIĆ, ARHITEKTA, BEOGRAD VALENTINA STEVANOVIĆ, BEOGRAD IVAN VUKOSAVLJEVIC, DIPLOMIRANI ISTORICAR, OBRENOVAC JOVANA MRKIĆ, MASTER KULTUROLOG POLITIKOLOG, BEOGRAD DUSAN DJUKANOVIC, APSOLVENT PRAVA, KIKIND VLADIMIR PETROVIĆ, STUDENT MASTER STUDIJA, BEOGRAD ALEKSANDAR TOPIĆ, POLITIKOLOG ZA MEDJUNARODNE ODNOSE, BEOGRAD NIKOLA JOVANOVIĆ, DIPL.EKONOMISTA, ĆIĆEVAC MIRKO MRKIĆ, LIKOVNI UMETNIK I IZDAVAČ, BEOGRAD BORISAV IVEZIC, KOMERCIJALISTA, BEOGRAD BOBAN JOVANOVIĆ, EKONOMISTA, BEOGRAD NIKOLA MIRKOVIC, ANALITICAR U ZASTITI ZIVOTNE SREDINE, MLADENOVAC TIHOMIR MILOVANOVIĆ, SPEC. ORTOPEDSKE HIRURGIJE, NEGOTIN JELENA HUMPHRIES, USA VANJA DODIG, DIPLOMIRANI INDUSTRIJSKI DIZAJNER, BEOGRAD MILENA BABIĆ, TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, 34321 KRAGUJEVAC DUŠAN DJUROVIĆ, DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA, GORNJI MILANOVAC GORAN MILOŠEVIĆ, PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA, BOLJEVAC ALEKSANDAR VALJAREVIC, PHD COMPUTER SCIENCE, JOHANEZBURG JELENA LJUBOJA, ČOKA ДРАГАН КОЛУНЏИЈА, ПЕНЗИОНЕР, БАЧКА ПАЛАНКА TATJANA ĐUKIĆ, MAST.SPORTA I FIZ.KUL., NOVI SAD DJURO VULIKIC, DIPL. ECC., MANAGER PRODAJE, BEOGRAD SRDJAN MARINKOVIC ANJA JEVIC, POLITIKOLOG, BEOGRAD RADIVOJE KASTRATOVIĆ, ADVOKAT, KRAGUJEVAC VLADIMIR ILIC, STUDENT FPN-A, BEOGRAD NEMANJA SIMIC, KRALJEVO STEFAN NEVRKLA, PROF. SPORTA, BEOGRAD IVANA JOVANOVIĆ, PROFESOR SRPSKOG JEZIKA, BEOGRAD СРЂАН МАРИНКОВИЋ, ПРОФЕСОР ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, НИШ БРАНИСЛАВ О. ПОПОВИЋ, ДОКТОР ИСТОРИЈСКИХ НАУКА, СТРУЧНИ САРАДНИК ЛЕКСИКОГРАФСКОГ ОДЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ, НОВИ САД АЛЕКСАНДАР ВУЛИЋ BRANKA BRKLJAC, DIPL.POLITIKOLOG, NOVI BEOGRAD IVAN LAZIĆ, ELEKTROTEHNIČAR, SMEDEREVO MARIJA MARKOVIĆ, DIPL. PRAVNIK, TRSTENIK NIKOLA KRIVOKUĆA, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, ODŽACI SLOBODAN KRSTIN, DIPLOMIRANI EKONOMISTA - NEZAPOSLEN, NOVI SAD IVAN STOJKOVIĆ, EKONOMISTA, BEOGRAD RADE OBRADOVIĆ, DIPL.PRAVNIK, KULA GORJAN STOJANOVIĆ, ADVOKATSKI PRIPRAVNIK, NOVI BEOGRAD SENKA JEREMIC, BEOGRAD DUSANKA MILCIC, BEOGRAD PREDRAG NIKOLIC, HEMIJSKI TEHNOLOSKI TEHNICAR, KRALJEVO DRAGAN MURAR, POKRET GRAĐANIN SRBIJE ГОРАН ДАВИДОВИЋ, ИСТОРИЧАР - ВИШИ АРХИВИСТ, ЧАЧАК STEFAN STANČIĆ, PREDUZETNIK, KRALJEVO RADA STOPIĆ, DIPL. POLITIKOLOG, BEOGRAD RADOVAN BOZOVIC, STUDENT, BEOGRAD SLOBODAN ZIKIC, DIPLOMIRANI MASINSKI INZENJER, ZAJECAR PETAR TRAJKOVIĆ, PREHRAMBENI INŽENJER, POŽAREVAC VLADISLAV MILOJEVIĆ, MAŠINSKI TEHNIČAR, KRAGUJEVAC DEJAN POPOVIC, POLJOPRIVREDNIK, OPARIC,REKOVAC PETAR VUKOVIC, VOZAC, BAJCETINA DEJAN MILOŠEVIĆ, PREDUZETNIK, KURŠUMLIJA VUK ČOBANIN, APSOVENT PRAVA, NOVI SAD MILOŠ DJOKIC, PENZIONER, KRALJEVO BOBAN JAŠOVIĆ PREDRAG STANKOVIĆ, PREDUZETNIK, KRALJEVO DEJAN MIHAJLOVIĆ, POLICIJSKI SLUZBENIK, KRAGUJEVAC BOJAN PANOVIĆ, KRALJEVO VLASTIMIR VUCIC, EKONOMISTA, NIS ВЛАДИМИР САВИЋ GRADIMIR RANĐELOVIĆ, STUDENT DJORDJE NENEZIC, MONTER, BEOGRAD ANA MARKOVIĆ, DIPL. PSIHOLOG, PANČEVO MILAN KOVAČEVIĆ, ISTORIČAR, SREMSKA MITROVICA GORDANA ŠOŠIĆ, DIPL. BIOLOG, KRAGUJEVAC VLADICA TOMAŠEVIĆ, ŽRTVA SNS-A BIVŠI RADNIK, KRUŠEVAC ДАЛИБОР ТОДОРОВИЋ, ИНЖЕЊЕР ИНФОРМАТИКЕ, ВЕЛИКА ПЛАНА MARIJA SPASOJEVIĆ, KOZMETIČAR, LOZNICA IVAN JEVREMOVIĆ, JAGODINA VERICA MILANOVIC, DIPL.PRAVNIK, KRALJEVO СЛОБОДАН АНЂЕЛКОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖИЊЕР РУДАРСТВА, ПОЖАРЕВАЦ JANKO PENJISEVIC, STUDENT ISTORIJE I RADNIK, RAŠKA VLADIMIR LAZAROV, PANCEVO МИЛАН РИСТИЋ NATALIJA ANTIC, STUDENT, NOVI SAD NEBOJŠA RISTIĆ, NIŠ PREDRAG DMITROVIC, DIPL.EKONOMISTA, RUMA JANKO DJURIC, PENZIONISANI PROFESOR, VLADIMIRCI ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, ПРОФЕСОР, КРУШЕВАЦ ДАРКО ВУЧИЋ ELVIRA GUZIJAN MARIJA COBANIN, APSOLVENT SRPSKOG JEZIKA I KNJIZEVNOSTI, NOVI SAD MIROSLAV JOVANOVIĆ, DIPLOMIRANI MENADŽER, SPEC., NIŠ STEVO SAMARDZIC, STATISTA, BEOGRAD DUSAN LOPICIC, STOMATOLOG, BEOGRAD БОЖИДАР ПАВЛОВИЋ, СТУДЕНТ, БЕОГРАД MARKO KRSTIĆ, RADNIK, TRGOVIŠTE VLADAN TRAJKOVIC, STUDENT, BEOGRAD НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ, ЧИКАГО MARIJA JOVANOVIC, DIPLOMIRANI POLITIKOLOG, VELIKA PLANA VLATKO KASTRATOVIĆ, EKONOMISTA, VELIKA PLANA ИВАН ДОЈЧИНОВИЋ, АДВОКАТ, КРАГУЈЕВАЦ СРЂАН ЈОВАНОВИЋ, ИСТОРИЧАР, ЛАЈКОВАЦ ZORAN BOSNJAK, RADNIK, LESKOVAC МИША СЕКУЛИЋ, СТУДЕНТ, ПАНЧЕВО МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ, БЕОГРАД VLADIMIR JOVANOVIC, DOKTOR MEDICINE, BEOGRAD ZLATKO MIJATOVIC, INŽ.POLJOPRIVREDE, SALAKOVAC ALEKSANDAR MIHAILOVIC, MAGISTAR FARMACIJE, BEOGRAD DARKO MILUTINOVIĆ, EKONOMSKI TEHNIČAR LV STEPEN, KURŠUMLIJA MOMIR PEJATOVIĆ NIKOLA JEVTIĆ, ŠABAC DANKO MELOVIĆ, ADVOKAT, KRAGUJEVAC УРОШ РАДУЛОВИЋ, МАСТЕР ПРАВНИК, ВРЊАЧКА БАЊА ANA RAKIC, STUDENT FAKULTETA ZA SPEC. EDUKACIJU I REHABILITACIJU, NOVO SELO, VELIKA PLANA МАРИЈА ШОКАЦ, СОНТА SVETLANA PANOVIC, KRALJEVO VESNA MARKOVIC, MAGISTAR ISTORIJE -PROFESOR, ZVECAN MIŠO BJEDOV, MENANDŽER, ZEMUN АLEKSANDAR MILINČIĆ, DIPL.ING.ELEKTROTEHNIKE, NIŠ АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ, БЕОГРАД BOJAN ZDRAVKOVIĆ, PREDUZETNIK BRANKO TOMIĆ, BEOGRAD JASMINA MILUNOVIC, TRANSPORTNI KOMERCIJALISTA, SREMSKA KAMENICA ÐURA VLAŠKALIĆ, DIPL.PRAVNIK, NOVI SAD JELENA NOJIC, NOVINAR, LESKOVAC SAŠA IVANOVIĆ, PREDUZETNIK, NEGOTIN GORAN VUKMIROVIĆ КАТАРИНА РАДИЋ, МАСТЕР ПРАВНИК, ТРСТЕНИК MARKO MILJKOVIC, EKONOMISTA, BEOGRAD НОВИЦА РАДОВИЋ, СТУДЕНТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД ДР ДУШАН ВЕЉКОВИЋ, ДОЦЕНТ, БЕОГРАД BRATISLAV PETKOVIĆ, KRAGUJEVAC MILIJANA KOMAREVIĆ, NOVINAR U PENZIJI, PANČEVO БОРИС НИНИЋ, ПАНЧЕВО RANKA LAZOVIĆ, PSIHOLOG- PSIHOTERAPEUT, PANČEVO VLADICA NIKOLIĆ, LABORATORIJSKI TEHNIČAR ZA FIZIKU, KRUŠEVAC LJILJANA GRUJIC, MEDICINSKA SESTRA, BEOGRAD BOŠKO ŠINDIĆ, PROFESOR FILOZOFIJE, BEOGRAD JOVICA PETROVIC, ĆUPRIJA-ŠVAJCARSKA NENAD STANOJEVIĆ SLAVČA STOJMENOV, ELEKTRIČAR, KRAGUJEVAC VESNA JOVANOVIC, SLUZBENIK, BEOGRAD SEKULA VASILJEVIC, POSLOVNI SEKRETAR, BEOGRAD ALEKSANDAR STOJANOVIC, ADVOKAT, BEOGRAD MILOS SIMIC, VODOINSTALATER, BEOGRAD NENAD DRAGULJESKOVIĆ, RADNIK, BOR ВУК СТЕВАНОВИЋ, СТУДЕНТ, НИШ НИКОЛА ЗЕЉКОВИЋ, БЕОГРАД ZLATKO OSTOJIĆ, PREDUZETNIK, KULA PREDRAG ATANASKOVIĆ, DIPL. INŽ. MAŠINSTVA, KRAGUJEVAC SRĐAN STAMENKOVIĆ, DIPL. MENADZER, BEOGRAD JOVANA GLOGINJA, DIPLOMIRANI MATEMATIČAR, INDJIJA МИЛИЦА ТРКЉА, СТУДЕНТ, БЕОГРАД MILAN REPIC, STUDENT, LAZARVAC MIODRAG LOVČEVIĆ, AGROMENADŽER, DEBRC IVAN PAVLOVIĆ, NOVINAR, ZEMUN DEJAN JOVANOVIC EMILIJA TODOROVIC, NEZAPOSLENA, BEOGRAD ALEKSANDAR MILENKOVIĆ, NEZAPOSLEN, LAPOVO DUŠAN KOVAČEVIĆ, AGENT ZA NEKRETNINE, BEOGRAD VESNA MARKOVIC, INZENJER INFORMATIKE GORDANA POLONYI, MED SESTRA, HEIDENHEIM NEBOJŠA ČAPAKOVIĆ UROŠ BALTIĆ, POLITIKOLOG, KRALJEVO MARKO MIŠIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, BEOGRAD BRANISLAVA POPOVIC, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD MILOS MIHALJEVIC, IT SPECIJALISTA, BEOGRAD IVICA MLADENOV, EKONOMISTA, DIMITROVGRAD DALIBOR OBRADOVIĆ, KRAGUJEVAC ЛАЗАР ЂУРОВИЋ, ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ, БЕОГРАД ЛУКА ШАРОВИЋ, СТУДЕНТ STANKO BLAGOJEVIĆ, NEZAPOSLEN, PARAĆIN DAVID ĆULAFIĆ, STUDENT, PANČEVO ALEKSANDRA ĆOSOVIĆ BOBAN NIKOLIĆ, NIŠ NENAD KNEŽEVIĆ, PREDUZETNIK, GORNJI MILANOVAC GORAN VICINIC, PREDUZETMIK, KRALJEVO МИОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, НОВИ САД MR.MILAN ĐOKIĆ, MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA, KNJAŽEVAC VUKOTA NINKOVIC, BOLJEVAC SANDRA VELIČKOVIĆ JAČEV, NVO, TOLMIN - SLOVENIJA MARKO NEDELJKOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD NEVENA MARKOVIC, STUDENT, BOR НОВИЦА ЈОВАНОВИЋ HELENA SKADRIĆ, KONSULTANT U ZMART SOLUTIONS DOO, BEOGRAD MARIJA ĆIRILOVIĆ МИРОСЛАВ ЈЕВТИЋ, ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА, БЕОГРАД PETAR MITOV, STUDENT, BEOGRAD MILAN JANKOVIĆ, STUDENT, BUJANOVAC МОМЧИЛО ПОПОВИЋ, УЧИТЕЉ, ГРДЕЛИЦА RUZICA DJOKIC ИЛИЈА БУХА JELENA KATIC, EKONOMSKI TEHNICAR, TRSTENIK ANA PAVLOVIĆ STOJIĆEVIĆ, DIPL.ETNOLOG I ANTROPOLOG, SMEDEREVSKA PALANKA DRAGAN DJORDJEVIC, KUVAR PREDUZETNIK, KOVIN SLADJANA PETRONIJEVIĆ, SOCIOLOG, BEOGRAD DRAGANA DJORDJEVIC, MEDICINSKA SESTRA, KOVIN JELENA MIJAILOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, NOĆAJ SENIJA JEREMIC, ARHITEKTA ĐORĐE TODOROVIĆ, STUDENT, BEČ NEBOJŠA BEATOVIĆ, HIRURG, PETROVARADIN SLAVICA ANDREJEVIC, PRAVNICA, ODZACI NEMANJA MILOJEVIC, STUDENT, ARANDJELOVAC PREDRAG MIRKOVIC DANIJEL ĆETOJEVIĆ, ADVOKAT, SREMSKA MITROVICA ДЕЈАН ЈОКОВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, АРИЉЕ DANIJELA NJAMCULOVIC, BOR MILICA MLADENOVIC, MASTER PRAVNIH NAUKA, NIS MARIJA BABIĆ, PEDIJATRIJSKA SESTRA-TEHNIČAR, KRAGUJEVAC ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, ДОКТОР ЕВРОПСКОГ ПРАВА И ЕКОНОЧИЈЕ, ПАРИЗ / БРИСЕЛ MARIJA ŽIVKOVIĆ, STUDENT, BEOGRAD ZELJKO RISTIC, EKONOMISTA, BEOGRAD DANIJEL JEVTIĆ, DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, BEOGRAD MILENKO PAJKIC, MAS.TEHNICAR, SUMRAKOVAC/BOLJEVAC STEFAN JOVIC, PROGRAMER SLOBODAN GLOGINJA, INŽ. ZŽS, BEŠKA JAN KANJA, CONTENT CREATOR, NOVI SAD DUSKO MATOVIC, TEHNICAR TELEKOMUNIKACIJA, BEOGRAD TIJANA VRANEŠ, PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, SOMBOR LAZAR TERZIC, STUDENT, TRSTENIK DJORDJE GERMAN, DIPL.ING.POLJOPRIVREDE, ĆUPRIJA МИЛАН КРАКАНОВИЋ, НОВИ САД JASNA KOŠELA SLAVOLJUB ČOLIĆ, ELEKTRIČAR, KRUŠEVAC DANIJELA DIMITRIJEVIĆ, NIŠ TAMARA CALASAN ZLATA JUSUFOVIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD МИЛЕНА ТЕШАНОВИЋ, ДИПЛ. ИНГ. ОРГАНИЗАЦОНИХ НАУКА, МОСКВА BRANISLAV NEĆAKOV, DIPL.PRAVNIK, ZRENJANIN MILAN MILIJANOVIC, ELEKTROTEHNICAR, LAJKOVAC МИЛАН ПЕТКОВИЋ, ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, НИШ BILJANA RADOSAVLJEVIC, NEZAPOSLENA, BOLJEVAC DEJAN VASILJEVIĆ, TENISKI TRENER, SOKOBANJA IGOR PEJČIĆ, PREDUZETNIK, SRPSKI MILETIĆ НАТАША АДЕМИ, ДИПЛ. ИНЖ. ПОЉОПРИВРЕДЕ, СЕНТА NENAD STOJANOVIC, AVIO-TEKNICAR, ISSY LES MOULINEAUX ЏЕВАТ АДЕМИ, ДИПЛ. ИНЖ. МАШИНСТВА, СЕНТА MARICA NEDELJKOVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA - MASTER, KRALJEVO NIKOLA ARSOVIĆ, STUDENT, ARILJE ЂУРЂЕ РАДИЋ, СТУДЕНТ, ВЕЛИКА ДРЕНОВА SLADJANA GRBIC, EKONOMISTA, KRUPANJ NENAD ČAVIĆ, TEHNIČAR, MOKRIN ПЕТАР РАДИЋ, ИНЖЕЊЕР ПТТ САОБРАЋАЈА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА БОБАН КОСТИЋ, ДОЊА ГУШТЕРИЦА, ЛИПЉАН MILAN STOJICEVIC, MEDICINSKI TEHNICAR, SABAC SUZANA ADEMI, STUDENT, NOVI SAD LJUBICA BLAGOJEVIC, PENZIONER, BEOGRAD ДРАГАН АВРАМОВИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК, Г. МИЛАНОВАЦ LJILJANA PETROVIC, FINANSIJE, NOVI SAD KRISTINA JOKSIMOVIC, RACUNOVODJA, KRAGUJEVAC TOMISLAV GALOVIC, ELEKTROTEHNICAR, BEOGRAD ДЕЈАН РАКИЋ, ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ, КУРШУМЛИЈА NENAD LAZIC, TRGOVAC, BEOGRAD NIKOLA VRANJEŠ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, KRALJEVO SRDJAN RADOJIČIĆ, NOVI SAD MAJA MIRKOVIC, DIPL.PRAVNIK, BEOGRAD VESNA MINIC, PROFESOR, AGENT ZA NEKRETNINE, BEOGRAD СТЕФАН ЈОКСИЋ, ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА, ОБРЕНОВАЦ DRAGAN PAVLOVIC, BEOGRAD ZIVOJIN RISTIC, OFICIR U PENZIJI ( PILOT BELIKOPTERA), OBRENOVAC КРИСТИЈАН ЂОКИЋ, СТУДЕНТ, БЕЧ NENAD VARNIČIĆ, STUDENT FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA, OBRENOVAC ALEKSANDAR STOJANOVIC, PROJEKT MENADZER, KOSOVSKA MITROVICA RATKA DOMERGUE, PAYSAGISTE, PAYSAGISTE JELICA GRABOVAC, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BAČKA PALANKA ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, ПОЛИТИКОЛОГ, БЕОГРАД НИКОЛА СУКЊАИЋ, ПРОФЕСОР, БЕОГРАД DRAGAN TIMANOVIC, EKONOMISTA, TEMERIN (SIRIG) GORAN CVETKOVIĆ, DVM, PREDUZETNIK, SMEDEREVO ZIVADIN JARIC, VOZAC, BEOGRAD IVANA KARAPANDZIC, STUDENT, KRALJEVO МАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДОКТОР ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НИШ ALEKSANDAR VUKADINOVIĆ, DIPL. EKONOMISTA, ČAČAK MARIJA VELICKOVIC TIHOMIR GAJIC, RUDARSKI TEHNIČAR, BEČ SLAVKA PETROVSKA, EKONOMISTA, ČAČAK ДАНИЈЕЛА ВАСИЉЕВИЋ, ДИПЛ.ЕЦЦ, СОКОБАЊА ALEKSANDAR PAUNOVIĆ, BEOGRAD ZARKO JOVANOVIC, DIPL.MAS.ING., KOSOVO POLJE MARJAN PAJEVIĆ, TRGOVAČKI PUTNIK, NIŠ BISENIJA KOVAČEVIĆ, SPECIJALISTA-STRUKOVNI ING.POLJOPRIVREDE, ŠABAC АЛЕКСАНДАР МИЛИСАВЉЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, СМЕДЕРЕВО ДАРКО САМАРЏИЋ, ХАМБУРГ VLADIMIR VARGA, SAOBRAĆAJNI TEHNIČAR, BEOGRAD ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ, СТУДЕНТ, СВРЉИГ DRAGANA BOBERIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD STEVS TRESIGLAVIC, ELEKTRICAR, BACKA TOPOLA STEVAN SRETOVIC, STUDENT SANJA MARKOVIC, PRAVNIK, BEOGRAD SNEZANA JABLANOVIC, PREVODILAC ZA NEMACKI JEZIK, BEOGRAD МИЛАДИН РАКОВИЋ, ЕКОНОМИСТА; СТУДЕНТ МАСТЕР СТУДИЈА ФПН-А, ВАЉЕВО ДАРКО ШТЕТИН, РЕДИТЕЉ/ПРОДУЦЕНТ, БЕОГРАД ALEKSANDAR JONCIC, LOGISTICAR, BEOGRAD АНДРЕА РАИЧЕВИЋ, ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, ШАБАЦ DJORDJE MARAVIC, FIZIOTERAPEUT, BEOGRAD VLADAN MITIĆ, DIPL.ING MAŠINSTVA, KRUŠEVAC ЉИЉАНА ПАЈИЧИЋ, ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, ШАБАЦ MILOS MILIC, OPERATIONAL RISK MANAGER, LONDON MIROSLAV TESIC, PENZIONER SUMARSKI INZENJER, BEOGRAD МИЛОШ ЂУРИЋ, КУЋЕПАЗИТЕЉ НА КРУЗЕРУ, НЕГОТИН NADA SMILJANIC, PENZIONER, CACAK IGOR STOJMENOVIC, PRAVNIK, 1113O KALUDJERICA JADRANKA BEKCIC, STUDENT EGIPTOLOGIJE, KRAGUJEVAC IGOR VASILJEVIC, DIPL.PRAVNIK, OBRENOVAC KOSTA VIDENOVIC, CVECAR, OPOVO ОЛИВЕР КРИШКА, СТУДЕНТ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, КАЊИЖА (СЕГЕДИН) SLOBODAN LANČUŠKI, POLJOPRIVREDNIK, SIVAC САША МАНДИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕЛЕКОМУНИЛАЦИЈА, БЕОГРАД НЕНАД ИЛИЋ, ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК, ПОЖАРЕВАЦ JELICA GVOZDEN, PENZIONER, BEOGRAD MASA NJEGOVAN, EKONOMISTA, BEOGRAD ALEKSANDAR DOJČINOVIĆ, CARINIK, STARA PAZOVA ZORICA STAMBOLIC, TEHNICAR ZA UPRAVNE POSLOVE, NIS NIKOLA BIBERCIC, INFORMATICAR, BEOGRAD LUKA TANJGA, PENZIONER, BEOGRAD UGLJESA GVOZDEN, PENZIONER, BEOGRAD RADMILA MILIVOJEVIC, PENZIONER, BEOGRAD ДЕЈАН НИКОЛИЋ, МАСТЕР ПРАВА, ЗЕМУН RADMILA JOVANOVIC, PREVODILAC, BEOGRAD DEJAN VASIC, RADNIK, BOGDANJE ŻELJKO BELOBRADIĊ, NOVI SAD JOVAN MAKSIMOVIC, GEOMETAR, BEOGRAD DEJAN IVANOVIC, STUDENT IT, JAGODINA ZORAN PAVLOVIC, DIPLOMIRANI GRADJEVINSKI INZENJER, BEOGRAD SANJA DJORDJEVIC, MASINSKI TEHNICAR, BOGDANJE SVETLANA PAUNOVIĆ, DOKTOR STOMATOLOGIJE, BEOGRAD LJILJANA PISAROV STANKOVIC, PRAVNIK, PARIZ DAVOR MARKOVIC, EKONOMISTA, MAJDANPEK ВЕСНА ДАНКУЛОВ, НОВИНАР, БЕОГРАД DANIELA ČAVLINA, ADVOKAT, BEOGRAD JOVAN VASIN, STUDENT, NOVI SAD DJORDJE VASIC МИЛИЦА БОЛЧ, САД СТЕФАН ДОГАНЏИЋ, СТУДЕНТ, ПЕЋ NEMANJA STOJANOVIĆ, TRGOVAC, NOVI SAD DUŠAN PJEVOVIĆ, ISTRAŽICAČ, BEOGRAD BORIS PETROVSKI, DIPL. ING. AGRONOMIJE, ČAČAK BORISLAV PONOŠ, BEOGRAD NEBOJŠA NIKITOVIĆ, IT - ADMINISTRATOR, BEOGRAD SLOBODAN PANTIĆ, BEOGRAD SLAVIŠA TASIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, VLASINA RID SURDULICA OLIVERA KNEŽEVIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, BEOGRAD НИКОЛА ДРАГОВИЋ, ПОЛИТИКОЛОГ, РУДАРЕ JELENA SAVIĆ, ETNOLOG/ANTROPOLOG, BEOGRAD ТОМИСЛАВ СОЛАРОВИЋ, MR PH SPEC, PRIMARIJUS, БЕОГРАД STEFAN JANJIĆ, ADVOKAT, BEOGRAD PAVLE CUTURA, PRIVATNIK, BEOGRAD MARTA KEKEZ, SLUŽBENICA, BAJMOK VELJKO SKODRIC, PREDUZETNIK, BEOGRAD ALEKSANDRA MARKOVIĆ TATJANA KRALJEVIĆ, SLUZBENIK, BEOGRAD