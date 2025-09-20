|Коментар дана
|
(Зло)употреба полиције и непалски сценарио
|субота, 20. септембар 2025.
|
Одавно су, већ, неки мудри људи, бавећи се човеком и државом, кренули од премисе до закључка да је у човековој природи усађена агресија, свако против сваког, стање хаоса, деструкције…
Отуд и она изрека да је „човек човеку вук“ (Тик Мације Плаут, Томас Хобс) показала се као усуд небројено пута или у крвавим ратовима, или када затаји држава, или када се клика на власти толико отуђи од народа да том народу „прекипи“.
А, како је то Томас Хобс устврдио, држава је створена управо са циљем да се људска природа „каналише“, обузда, доведе у ред.
То је једино могуће да се одржава све дотле док у држави постоји ЗДРАВА полиција!
Здрава полиција би требало да подразумева њену свакодневну спремност и готовост да одржава „јавни ред и мир“ али, и да откаже послушност отуђеној клики на власти која, суочена са оправданим свеопштим бунтом народа, прибегава злоупотреби полиције каљајући је маскираним параполицијским „формацијама“.
У нашим, данашњим условима, полицијом руководе високо позиционирани и екстра добро плаћени полицијски кадрови који издају наређења у складу са интересима оних који ни по коју цену неће на поштене, ванредне парламентарне изборе.
Данас је претешко бити у пракси онакав полицајац каквог су га у школи и академији учили! А, учили су их да никада не поступе по било којем и било чијем наређењу које је супротно позитивним законима и супротно полицијској ЧАСТИ!
Зато, будимо обазриви и немојмо тако олако да се бацамо „дрвљем и камењем“ на комплетну полицију. Осим, на „полицију” под маскама.
Може ли ико, при чистиј свести, да поверује како оним мочугама, бејзбол палицама, бакљама…, било који студент, иоле образован градјанин, као, насрће на полицију? Не, то су јадни нешколовани момци,под маскама, којима је дато да „глуме“ студенте, за коју прљаву стотину евра, и тако доведу у питање кредибилитет мирних студентско-грађанских протеста!
Тужно и безнадежно делују оне сцене када се неки од демонстраната уносе у лице регуларном полицајцу, питајући га кога он штити, зар није светан корупције и криминала који цветају у Србији…
И, шта преостаје полицајцу него да ћути и прави се да ништа од тога не чује? Да се упусти у разговор? Да баци штит и сву опрему? Не, наравно! Када би то учинио то би значио крај његове службе! А, ко би му, сутра, хранио децу и породицу, отплаћивао кредит, решио стамбено питање…? Ко би га се, већ, сутра, сетио?
Били смо, недавно, сведоци резултата отуђене власти од народа у Непалу. Разуларена маса људи је палила куће са све живим члановима породице властодржаца, убијала све живо сумњиво и потвдило ону изреку Томаса Хобса да је човек човеку вук.
И видели смо да је полиција Непала, својом интервенцијом, спасила и оно мало што је остало од државе!
Може ли да се замисли шта би се десило да су сви непалски полицајци бацили своје униформе и придружили се побеснелој маси?
Настао би општи покољ и хаос!
Зато, наша власт, под хитно, треба да прекине са бесмисленим и беспомоћним квазидемократским, плаћеним, „спонтаним“ контра демонстрацијама илити шетњама.
Ако не мисли да се и нама деси непалски сценарио треба, прво, да сачува ЧИСТУ полицију, ослободи је високопозиционираних полицијских послушника, квази полицајаца, ћација и да распише ванредне изборе.
А, зашто то председник Вучић неће да учини ако су толико, како јавно саопштава, он и СНС надмоћнији и у огромној предности над студентима и грађанима који траже изборе?
Зашто се толико плаши тако убедљиве победе?
За мир, спровођење и регуларност тих избора здушно би свима нама била на располагању наша ЧАСНА полиција.
Прочишћена од полицијских наредбодаваца који су у стању слепе, супер плаћене послушности председнику Вучићу. Шта ће му они ако је толико сигуран у своју, више него убедљиву, победу?!