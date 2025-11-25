|Преносимо
Упркос свему, двадесети век није био потпуно изгубљен за српски народ
уторак, 25. новембар 2025.
Недавно ме у разговору старији и мудрији колега питао да ли мислим да је 20. век уједно и век изгубљене историје за Србе. То питање је вишеслојно и често присутно у радовима и расправама историчара који промишљају о нашим савременим проблемима; дезинтеграција државе и оспоравање права Србији на југу од стране Запада (практично, одсецање кључних тековина Балканских ратова), крунисано Кумановским споразумом, заиста наводи на закључак да смо враћени на полазне позиције од пре 1912. године.
Но мој одговор је био недвосмислен – не!
Српски народ је упркос свим ратовима, жртвама (и једном геноциду који је претрпео), расељавањима и економским блокадама успео да највећим делом очува своју националну и државотворну свест. Донекле, и виталност нације, и отпорност према пакетима воук идеологије. Можемо критички да посматрамо многе стубове нације и друштва, али ово су чињенице. Истраживања ће једног дана показати да је криза 1990-их имала и лице и наличје: с једне стране је значајно успорила економски напредак државе, с друге стране је замрзнула друштво у постојећем стању и отежала друштвену декаденцију која је погађала западне делове бивше заједничке државе.
У Босни и Херцеговини је након пада под турску власт након 1995. први пут успостављена српска државност – на тлу Републике Српске. Уједно је спречено и да се понови геноцид из 1941. и жеља страних центара моћи и њихових савезника на терену да се "српско питање" решава на територији источно од Дрине. У Црној Гори, упркос тоталном, вишедеценијском комунистичком убијању српства у појам, етнички Срби, према резултатима последњег пописа, бележе благи раст и чине трећину популације. Српским језиком, ипак, већински се говори у скоро свим општинама са православном већином (изузев Цетиња и Бара), а анкете показују да је институција у коју грађани ове земље имају највише поверења – Српска православна црква.
Није успео ни вековни план одбацивања Срба од мора, јер се на истом попису из 2024. показало да су Срби већина у Херцег Новом, Будви и Тивту, а да су у Бару и Котору присутни са 34-39 одсто становништва. Ипак, уочи још једне годишњице Велике народне скупштине у Новом Саду, треба констатовати и нешто што смо тако олако прихватили, рекло би се и потценили, а то је највећа српска победа у ХХ веку – у Војводини.
Подељено српство под влашћу различитих империја вековима је сањало да се лева и десна обала Дунава стопе у једну државну целину. Више савременика из Баната и из Срема пишу како је поткрај 19. века био учестао обичај да очеви воде синове на највиши оближњи брег, а онда да им покажу да је оно плаветнило у даљини слободна Србија. Тако је један од таквих синова, Ђура Јакшић, написао своју чувену песму "Љубав" и рекао: "Љубим те, љубим, душо, љубим те, рају мој! А осим тебе никог, до само народ свој. Он ће са мачем доћи, кад куцне један час, отет ће стару славу, добит ће нови глас!"
Јакшић песму са снагом химне пише 1862, у романтичном заносу који призива ослобођење и уједињење. Ко би рекао да, заправо, не пише опијен националним победама, него у времену укидања Војводства Србија! Само две године пре, бечке власти укидају српску аутономију, али народ не клоне духом. Спасоносна крилатица била је она коју је изговорио вођа пречанских Срба Светозар Милетић: Војводство је сахрањено, али нека ни један Србин не прилази да целива ковчег.
Ова опомена остала је актуелна и 150 година касније, важећа и за територије изван Војводине. Исто се казало и 1908. након аустроугарске анексије Босне и Херцеговине. Наметнуте одлуке су само привремене, границе су вештачке, и ниједна репресија неће моћи да угуши набујалу снагу која тежи да повеже браћу у једно коло. Па је тако гледано и на арбанашко-турски тријумф из 1911, када је султан Мехмед Пети посетио Газиместан, тријумфално дочекан од 100.000 муслимана. И тамо се веровало да је држава одавно сломљена, али да нико не сме ни да помисли да целива ковчег, јер ће уз обновљену нацију васкрснути и држава.
И онда је српска војска само годину дана касније, 22. октобра 1912, ослободила Приштину. А 9. новембра 1918. и Нови Сад. Ово су датуми које би сваки српски родољуб требало да златним словима упише у свој календар, да се тада свечано обуче, и оде у своју цркву, па да се помоли за душе и умрлих предака и нерођених потомака. Та свест о припадности органском јединству нације, где је наше "само" да не дозволимо да ланац пукне баш тамо где смо ми карика, очувала је идеју о српској државности и у најтежим могућим околностима.
Након ослобођења Срема, Баната, Бачке и Барање и одржавања Велике народне скупштине у Новом Саду новембра 1918, Краљевина Србија проширила се на северу за око 21.600 километара квадратних. Добила је и око 1.500.000 нових грађана – Србија пре 1912. имала је тек двоструко више становника. Својом способношћу за инклузију, од многих странаца начинила је добре српске патриоте (пример Игњата Павласа), али је уз то прихватила и различите културне утицаје (пример Буњеваца).
Помакла је престоницу Бечу са пушкомета. Обогатила се не само житницама, него је у своје наручје примила и богато наслеђе српских пречанских институција. На пример, Матице Српске, најстарије културне институције у Срба која делује у континуитету и која ће идуће године прославити 200 година рада. Па Карловачке митрополије, најважније споне са Пећком патријаршијом, која је показала како се национална идеја уз духовност конзервира, чува и пројектује мудро и на дуге стазе. Коначно, и читаве идеје Српске Атине, која ће са својим специфичностима значајно обогатити демократски и културни капацитет државе.
Комунистички пројекат прављења држава у држави на територији Србије, после 1945, у Војводини није заживео, па је након одумирања диктатуре и антибирократске револуције северна покрајина почела да се враћа у пуно јединство са матицом. Док је српски народ на југу поткрај ХХ века копнио и услед многих фактора сужавао свој простор, на северу је доживљавао нову ренесансу. Чак је и трагедија крајишких Срба овде показала свој, ако се уопште може тако рећи, позитиван аспект. Не због некакве ''србизације Војводине'', како би зли језици рекли, већ ради проналаска новог дома и управо додатног обогаћивања и преплитања култура на том простору. На крају, и због гурања аутономашке идеје на маргину, будући да је идеја посебности Војводине настала као мост према Београду, а не као барикада ка њему.
Овај текст не носи интенцију да појачава српску фреквенцију у Војводини онда када се она гаси на Косову и Метохији. Србовање у Новом Саду не би смело да постане параван за узмицање у Северној Митровици. Напротив.
Историјско искуство показује да империје имају успоне и падове, исто као што су и променљиви центри моћи. Марк Мазовер је у сјајној и за нас важној књизи "Солун, град духова" показао како је тај град у само 150 година био већински грчки, па турски, па јеврејски (а водећи језик шпански), па поново грчки. Град који је за нас поред Атине можда и најзначајнији симбол Грчке, све до Првог светског рата био је мањински настањен Грцима. Садашњем политичком пејзажу нису допринели само ратови и масовна померања становништва, већ и природне појаве: Солун је на пример 1917. преживео пожар у којем је изгорело две трећине града…Сличне паралеле могле би се повући и са Трстом и још неким градовима из блиског окружења.
Искуство из Војводине показало је колико је важно да (народна) душа не клоне чак ни онда када клоне тело. У првој фази, водила се борба за привилегије и против асимилације; наредна генерација деловала је махом кроз аустроугарске институције тражећи културно-просветну, па најпосле и политичку аутономију; трећа генерација показала је како се уме борити и пушком, а четврта се вратила у посланичке клупе и нанизала политичке победе. Потоња је отворила капије утврђења српској коњици. Приступи и стратегије су се, дакле, мењали, али је циљ остао исти: ослобођење и уједињење. Он се остварује онда када се казаљке сопственог историјског сата поклопе са интересима великих савезника и када се нађе на правој страни историје, али спреман: идентитетски и демографски, војно и економски. У међувремену, може се и погрешити и залутати, мада не премного.
Важне су само две ствари: да се нисмо уљуљкали и скрштених руку чекали да нам неко подари део отаџбине, јер ето, ми бранимо правду. И да фатализам не тријумфује на начин да мислимо да се све решава сада и одмах, већ по оном, такође војвођанско-змајевском "где ја стадох, ти продужи". Све ово речено је у прошлом времену, али може да се каже и у презенту. Питање ослобођења и уједињења српског народа чека и ову и наредне генерације.