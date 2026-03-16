ХРОНИКА:
БЕЊАМИН НЕТАНЈАХУ:ИЗРАЕЛ ЈЕ САМ ИЗВРШИО НАПАД НА ИРАНСКО ГАСНО ПОЉЕ ЈУЖНИ ПАРС, ТРАМП НИЈЕ БИО УПОЗНАТ СА ТИМ
ДОНАЛД ТРАМП: РЕКАО САМ НЕТАНЈАХУУ ДА ПРЕСТАНЕ ДА НАПАДА ИРАНСКА НАФТНА И ГАСНА ПОСТРОЈЕЊА
ЏОЗЕФ КЕНТ У ИНТЕРВЈУУ ТАКЕРУ КАРЛСОНУ: ИЗРАЕЛ НАС ЈЕ УВУКАО У ОВАЈ РАТ, НЕПОСРЕДНА ИРАНСКА ПРЕТЊА ЈЕДНОСТАВНО НИЈЕ ПОСТОЈАЛА. ЧАРЛИ КИРК ЈЕ УБИЈЕН ЈЕР СЕ ПРОТИВИО ИЗРАЕЛСКОЈ ИДЕЈИ РАТА ПРОТИВ ИРАНА
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 20. МАРТА 2026. ГОДИНЕ
ВУЧИЋ: НЕМАМ ПОТВРДУ ДА ЋЕ ОФАК ПРОДУЖИТИ ЛИЦЕНЦУ ЗА РАД РАФИНЕРИЈЕ, НИТИ ДА ЛИ ЋЕ ЗА ЧЕТИРИ ДАНА БИТИ ЗАВРШЕНА ПРОДАЈА НИС-А МОЛ-У. СУТРА ЋЕ РЕАЛНА ЦЕНА ДИЗЕЛА ИЋИ МОЖДА И ПРЕКО 250 ДИНАРА. ЈА НИКАДА НИСАМ ЛАГАО НИКОГА У СРБИЈИ
СИ-ЕН-ЕН: АМЕРИЧКИ БОРБЕНИ АВИОН Ф-35 ПРИНУДНО СЛЕТЕО НАКОН ШТО ГА ЈЕ ПОГОДИЛА ИРАНСКА ПВО. ТРАМП: „ЊИХОВА ПРОТИВВАЗДУШНА ОПРЕМА ЈЕ УНИШТЕНА. ЛЕТИМО ГДЕ ГОД ЖЕЛИМО, НИКО ЧАК НИ НЕ ПУЦА НА НАС“
АП: ЦЕНА СИРОВЕ НАФТЕ ТИПА „БРЕНТ“ ОПАЛА НА 93 ДОЛАРА ПО БАРЕЛУ
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ: СВАКИМ ДАНОМ СЕ УВЕРАВАМО ДА ОВО НИСУ НИКАКВИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НЕГО ФАРСА. СА ОВАКВОМ ВЛАШЋУ НЕМОГУЋА ЈЕ БИЛО КАКВА БОРБА ЗА ОЧУВАЊЕ КИМ
ПИТ ХЕГСЕТ: САД НЕ ТРЕБА ДА ШАЉУ СВОЈУ МУНИЦИЈУ КИЈЕВУ. ЕВРОПСКИ САВЕЗНИЦИ НЕЗАХВАЛНИ, ТРЕБАЛО БИ ДА СЕ ЗАХВАЛЕ ДОНАЛДУ ТРАМПУ НА ВОЂЕЊУ РАТА ПРОТИВ ИРАНА
МИЛОРАД ДОДИК: ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА ПРЕДСТАВНИКА БОШЊАКА ИЗ ПОЛИТИЧКОГ, АКАДЕМСКОГ И ВЕРСКОГ ЖИВОТА, ПРОТИВУСТАВНА И ЗАБРИЊАВАЈУЋА. НАВЕДЕНЕ РАЗНЕ НЕИСТИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЛАЖНИ НАРАТИВ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА АГРЕСИЈА НА БИХ
ФОН ДЕР ЛАЈЕН И КОШТА ОТКАЗАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ СА ЗЕЛЕНСКИМ У БРИСЕЛУ. ОДЛУКА УСЛЕДИЛА НАКОН ШТО МАЂАРСКА И СЛОВАЧКА НИСУ ПОВУКЛЕ ВЕТО НА 90 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ВОЈНЕ ПОМОЋИ УКРАЈИНИ И 20. РУНДУ САНКЦИЈА ПРОТИВ РУСИЈЕ
КАЈА КАЛАС: ЗЕМЉЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ПОДРЖАЛЕ ОДЛУКУ ЕУ ДА СЕ ИРАНСКА РЕВОЛУЦИОНАРНА ГАРДА ПРОГЛАСИ ТЕРОРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ, СРБИЈА СЕ НАКНАДНО ПРИКЉУЧИЛА
петак, 20. март 2026.
Почетна страна > Преносимо > Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају
Преносимо

Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају

Димитрије Војнов   
понедељак, 16. март 2026.

мора да призна да је ово одузимање права Србима да живе и раде на својој основној земљи оставило све људе без речи, у мери да то изгледа као прећуткивање.

Све људе, сем Напредњака који крунски доказ своје издаје покушавају да представе као успех, уместо да мало за промену буду нормални, ћуте, и моле Бога да ће ово некако проћи и да ће казна за ово доћи касније а не сад одмах.

Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају јер не памти овај степен декаденције у јавном животу и медијима. Људи још увек нису у довољном броју чак ни упућени у то на који је начин Александар Вучић издао земљу, и у којој мери.

То постаје један од његових адута јер објашњавање свега што је урадио у протеклих тринаест година на неки начин побуђује неверицу и људи који нису годинама чули истину и укључили мозак да мало размисле о томе, не могу ни да појме шта је он све урадио.

Такво скривање истине се може спровести само над људима који живе у свињцу, и он је успешно створио свињац у ком су сви дезоријентисани, нокаутирани вишком бесмислених информација и дезинформација, и кондиционирани да хистерично реагују на све.

Један велики део народа искрено ни не жели да поверује у чињенице о његовој издаји јер им она тешко пада и они не желе да схвате ту истину јер је поражавајућа, а они не желе да буду поражени, и радије бирају да живе у његовој лажи колико год да их она скупо кошта.

Те људе такође морамо разумети. Судбина Косова и Метохије и Срба који тамо живе временом је постала нешто до те мере апстрактно за највећи део народа да је постало сасвим могуће свесно живети у илузији о томе шта се са тим људима дешава. Људи су уморни од пораза и понижења, издаје и подваљивања, тако да онда бирају да поверују у лажи највећег издајника ког су ови простори икада срели, без рата.

Од истог аутора

