Када говоримо о контроли Ормуза онда имамо начелно два могућа сценарија: ништа не пролази мореузом, или нешто пролази по договору са Ираном (то је стање које имао у овом тренутку). У најгорем сценарију у којем кроз мореуз ништа не пролази, било зато што Иран не дозвољава пловидбу, било зато што је дошло до ескалације рата па је Иран на агресију САД и Израела одговорио уништавањем свих производних капацитета у региону, тако да танкери немају шта да возе (а можда су и потопљени), настаје слом светске привреде. У том слому не пролазе, наравно, сви једнако. Недостајуће количине нафте и гаса се не могу надоместити ни максималним повећањем производње САД и Русије које су иначе највећи произвођачи на свету, па тако ни Канаде ни Бразила. Венецуела ту није тема, зато што у наредне три године Венецуела уопште не може да повећа производњу, без обзира на то што има појединачно највеће потврђене резерве нафте на свету. Наравно да ће Русија приоритетно своје вишкове определити за Кину и Индију. САД ће приоритетно снабдети Јапан и Јужну Кореју. Највећу ударац ће претрпети ЕУ и Аустралија, пошто просто за њих неће бити довољно нафте и гаса. Говорим само о највећим економијама и највећим произвођачима. У дужем року наравно да ће се наћи нови извори енергената, али то није могуће урадити у другој половини ове године када ће све резерве које државе имају бити исцрпљене, па ни у наредној, ни 2028.години. Шта то билансно значи за Кину. Од укупних енергетских потреба Кина око трећине добија из обновљивих извора енергије (сунце, ветар, нуклеарна енергија), нешто мало мање од половине из угља и остатак су нафта и гас. Око 18 одсто. Говорим само о највећим економијама и највећим произвођачима Од тога отприлике трећину Кина производи сама. Дакле, у питању је 12 одсто њеног биланса. Од тога увозом само из Русије Кина може да обезбеди око половину својих недостајућих потреба. И ако претпоставимо да ће око два одсто моћи да набави у конкуренцији на слободном тржишту ( то значи по било којој цени), долазимо до тога да у најгорем сценарију Кина има проблем како да надомести четири одсто својих билансних потреба. Сигурно, један део може повећањем производње угља и то одмах. А за преосталих три одсто ће у првом тренутку решавати рационализацијом потрошње и повећањем продуктивности. Важно је уочити да ако Кина повећа обновљиве изворе за само два одсто, проблем енергената из Ормуза неће довести до смањења БДП ( наравно само по себи, али хоће посредно због смањења привредних активности у државама у које Кина извози). Са друге стране, шта ће бити закључак свих држава у погледу енергетске стабилности– да се мора хитно инвестирати у обновљиве изворе. А ту је Кина апсолутно доминантна у фотоволтаикама и ветро-генераторина у свету и дели прво место у "пресеку" цене, ефикасности, поузданости нуклеарних електрана са Русијом, с тим да Русија има најбоље решење у погледу нуклеарног отпада на свету. Наравно Кина је лидер и у електричним аутомобилима и свим врстама батерија. Паметан је потез премијерке Јапана што је одмах отпутовала код Трампа ( прегрмела понижења) и обезбедила споразум о приоритетном снабдевању Јапана од САД. Колико ишта што се договори са Трампом вреди, то је друго питање, али премијерка је урадила све што је до ње, да заштити интересе Јапана. Колико ишта што се договори са Трампом вреди, то је друго питање Индија је у врло тешкој ситуацији. Нешто ће добити од Русије, али много мање него Кина, а остатак неће имати где да купи. Добра страна, у невољи, је у томе што Индија може један део проблема да реши рационализацијом личне потрошње. Укупно узевши, рецесија је за Индију неминовна. ЕУ је такође позицији да неће имати негде око 6 одсто нафте и око 40 милијарди кубика гаса. Код гаса сам сабрао оно што им неће доћи кроз Ормуз и готово извесно ускраћивање гаса од Русије. Не само због онога што је Путин рекао, да нема разлога чекати 2027.годину када ЕУ затвара тржиште за руски гас и да треба одмах тражити нова тржишта, него и зато што ће Кина одмах тражити нове количине и гаса за себе (поред нафте). Оба ударца су значајна, али је недостатак гаса разарајући. Зато што је ЕУ раскидом нормалних односа са Русијом себе већ довела на ивицу одрживости (уз страховиту деиндустријализацију која је већ спроведена и огроман пад стандарда грађана због високих цена енергената) и сваки даљи и најмањи потрес на том пољу их директно води у рецесију, па у депресију. Све и када бисмо занемарили друге факторе који их и иначе ове године воде ка рецесији. За Србију то значи да хитно председник Вучић треба да закаже разговор у Москви и проба да обезбеди за Србију један и по дан производње нафте Русије. То је око 2 милиона тона, што би нас спасло, да уз наше изворе нафте (око 1 милион тона), рационализацију и рецесију која ће и нас захватити можемо да функционишемо. Сигурно се ни Кина не би противила да се тако мали део за њу, уступи Србији. Ако се настави садашњи режим, да се танкери за Кину и Индију пропуштају, онда се мањак може надоместити повећањем производње других произвођача. О ђубриву, за које нема решења, колико год да Русија као велики произвођач повећа своју производњу, ако би била заустављена, не смем ни да мислим. Буквално би нових 700 милиона људи било гладно у свету. Али мислим да ће ти бродови пролазити несметано. Нафте ће бити, али по којој цени. Цена Ако Ормуз буде потпуно блокиран, онда о цени не можемо да расправљамо, зато што је то догађај који се дешава први пут у историји и немамо алатке за анализу. Осим баналне чињенице да ће цена бити много, много виша од садашње. Ако остане у овом режиму саобраћаја кроз Ормуз, онда ће цена бити стабилизована на око 100-120 долара по барелу. Али у дужем временском периоду. То значи инфлацију и велики пад животног стандарда. Нарочито у САД, зато што они имају лошу железницу и огроман део робног транспорта обављају камионима, па ће се повећана цена транспорта прелити на све производе и зато што возе кола која троше много бензина. И то поготово присталице МАГА покрета, тј. Трампови бирачи. Мања куповна моћ значи мању тражњу, а то онда значи пад БДП. И рецесију. Рецесија, или трендови ка рецесији, значе пад цена акција, а то онда повлачи заустављање кредитних линија, опет пут ка рецесији, али сада из другог угла. Даље панично задуживање државе, али сада по знатно већим каматама, што може довести до краха берзе обвезница и такође изазвати неликвидност у једном делу финансијског сектора. И опет пут ка рецесији, сада из трећег угла. Раст камата на 30. годишње обвезнице САД може довести до краха тржишта некретнина што је само по себи довољно за рецесију. Укратко, ако ово потраје са Ормузом, не само да Трамп губи у новембру, него цео политички систем САД може да доживи ударац од кога се никада више неће вратити на старе стазе залуђивања људи у корист дела једног процента најбогатијих. Да ли ће се неко ипак обогатити у Америци, с обзиром на то да су лидери у производњи нафте и гаса. Хоће, Трампови познаници. Али ће бирачи тешко осиромашити. Код Русије је другачије. Главне компаније су државне, па екстра профит иде у корист финансијске стабилност земље, а Путин је упозорио већ приватнике да високе продајне цену морају да искористе на начин да прво врате дугове домаћим банкама, па тек онда да слободно располажу остатком. То у САД није могуће ни изговорити, а камо ли спровести. Високо цене одговарају онима који имају највећу продуктивност и највећу додату вредност својих производа, тако да цене саме по себи неће битно негативно утицати ни на Кину, ни на Индију ни на Јапан. Валута Иран је условио пролазак танкера и онима који нису пријатељи, али их не сматра ни изразитим непријатељима, уколико је плаћање у јуанима. Тако и овде, валута плаћања неће бити онај ударац којим је доминација долара окончана, али јесте у оних 100 који ће на крају одвести до тога да, код неког следеће истог или чак слабијег ударца, долар престане да буде оружје САД Одмах је јасно да је то ударац на тзв.петродолар. У правцу ослобађања света од зависности од долара, коју САД користе као оружје за притиске/изнуде у правцу преливања богатства од оних који то богатство производе, ка САД као светском финансијском паразиту који то богатство исисава. Да ли је то ударац који ће нокаутирати долара. Није, наравно. Али на делу је већ много таквих удараца. Прављење алтернативних платформи које заобилазе свифт. Прављење нових институција које се баве истим пословима као ММФ и Светска банка. Увођењем плаћања у домаћим валутама без посредовања долара. Увођењем дигиталних платформи, пре свега у јуану. Старији ће се сетити, када је Мате Парлов постао професионални шампион у боксу, ударац којим је нокаутирао противника био је сасвим осредњу. Али је уследио након 100 таквих удараца претходно и противник је елиминисан. Тако и овде, валута плаћања неће бити онај ударац којим је доминација долара окончана, али јесте у оних 100 који ће на крају одвести до тога да, код неког следеће истог или чак слабијег ударца, долар престане да буде оружје САД. Када само летимично сагледамо стање ствари, ко то до сада још није учинио, ускоро ће запамтити реч "Ормуз" за вечита времена. (РТ)