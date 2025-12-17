ХРОНИКА:
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИ: ПУТИН УОПШТЕ НЕ ЖЕЛИ ДА ЗАВРШИ ТАЈ РАТ, ЧАК НЕ ЖЕЛИ ДА СЕ ОН ЗАВРШИ САМО УКРАЈИНОМ. ЖЕЛИ ДА ИДЕ ДАЉЕ. НЕ ЗНАМ ДА ЛИ ТРАМП ВИШЕ ВЕРУЈЕ МЕНИ, ИЛИ ПУТИНУ
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 20. ДЕЦЕМБРА 2025. ГОДИНЕ
МАРКО РУБИО: САД СУ ЈЕДИНА ДРЖАВА КОЈА МОЖЕ ДА ПРЕГОВАРА СА ОБЕ СТРАНЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У УКРАЈИНСКОМ СУКОБУ. ТРАМП НЕ ВОЛИ РАТОВЕ. УКЉУЧЕНИ СМО У ОВАЈ РАТ, АЛИ, СТРОГО ГОВОРЕЋИ, ТО НИЈЕ НАШ РАТ
ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ ("МОНАРХИСТИ"): УКИНУТО ИЗДРЖАВАЊЕ ДВОРУ НА ДЕДИЊУ ИЗ ОСВЕТЕ ПРЕМА ПРИНЦУ ФИЛИПУ КАРАЂОРЂЕВИЋУ
СРБИЈА ЦЕНТАР: МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ПОКУШАО ВРЕЂАЊЕМ ВЕЋИНЕ ГРАЂАНА, НАЗИВАЈУЋИ ИХ "ИДИОТИМА", ДА САНИРА ПОЛИТИЧКУ ШТЕТУ У СЛУЧАЈУ ГЕНЕРАЛШТАБ
ВЈОСА ОСМАНИ: БАХАМИ СУ ДАНАС ПРИЗНАЛИ НЕЗАВИСНОСТ КОСОВА
Н1: ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ ВОДИ ИСТРАГУ О РАЗГОВОРУ ДИРЕКТОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА ВЛАДИМИРА ЛУЧИЋА И ЈУНАЈТЕД ГРУПЕ СТЕНА МИЛЕРА
АЛЕКСАНДРА КСАНТАКИ, СПЕЦИЈАЛНИ ИЗВЕСТИТИЛАЦ УН ЗА КУЛТУРНА ПРАВА: ПОЗДРАВЉАМО ПОВЛАЧЕЊЕ ПРОЈЕКТА РУШЕЊА КОМПЛЕКСА ГЕНЕРАЛШТАБА У БЕОГРАДУ. ПОЗИВАМО ВЛАДУ СРБИЈЕ ДА КОМПЛЕКСУ ХИТНО ВРАТИ СТАТУС ЗАШТИЋЕНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА
НОВА ЕКОНОМИЈА: ВУЧИЋ ОБМАНУО ЈАВНОСТ О ИЗНОСУ ДЕВИЗНИХ РЕЗЕРВИ, НБС ГА НЕ ИСПРАВЉА
МИЛОШ ВУЧЕВИЋ (СНС): ШТЕТА ОД ОДУСТАЈАЊА АМЕРИЧКИХ ИНВЕСТИТОРА ОД ПРОЈЕКТА „ГЕНЕРАЛШТАБ“ ЈЕ ДРУШТВЕНА И ПОЛИТИЧКА, А НЕ САМО ЕКОНОМСКА
Н1: ПОТПИСАН ФИНАНСИЈСКИ ПРОТОКОЛ ВЛАДА СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ О ЗАЈМУ ФРАНЦУСКОГ ТРЕЗОРА ОД 150 МИЛИОНА ЕВРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА
ЕВРОПСКА КОМИСИЈА: ПРЕПОРУКА ЈЕ ДА СЕ ОСНАЖИ МАНДАТ ТУЖИЛАШТВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И ПОЈАЧА БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ
субота, 20. децембар 2025.
Србија, новембар 2025 - Да ли подржавате да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

НСПМ   
среда, 17. децембар 2025.

Србија (без КиМ)

20 – 30. новембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1000

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Вредности у процентима

Да

22.8

Не

60.2

немам став / без одговора

17.0

Укупно

100,0

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Заступљеност испитаника по регијама

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

Београд

17.9%

70.5%

11.5%

100.0%

Војводина

23.7%

51.3%

25.0%

100.0%

Централна Србија

24.0%

55.6%

20.5%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Заступљеност испитаника  према старосној категорији

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

од 18 до 40 година

6.3%

78.6%

15.1%

100.0%

од 41 до 60 година

18.1%

63.1%

18.9%

100.0%

преко 60 година

36.0%

41.8%

22.2%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Заступљеност  испитаника  према школској спреми

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

основна школа

38.4%

27.4%

34.2%

100.0%

средња школа

26.3%

52.9%

20.8%

100.0%

гимназија

16.7%

61.1%

22.2%

100.0%

виша

16.9%

64.8%

18.3%

100.0%

висока

12.7%

77.0%

10.3%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Да се следеће недеље одржавају избори, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

за садашњу власт

52.7%

23.2%

24.2%

100.0%

против садашње власти

1.5%

95.0%

3.5%

100.0%

немам став / без одговора

15.7%

41.8%

42.5%

100.0%

 

Да ли подржавате одлуку да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

Ако би се на изборима појавиле следеће листе, за коју листу или страначку групацију бисте гласали?

Да

Не

немам став / без одговора

Укупно

листа  Александар Вучић (СНС, СРС, Заветници)

52.0%

24.6%

23.5%

100.0%

листа СПС, ЈС (Ивица Дачић)

48.5%

21.2%

30.3%

100.0%

студентска листа

1.7%

95.0%

3.4%

100.0%

листа проевропске опозиције

 

97.9%

2.1%

100.0%

листа националне опозиције

5.3%

84.2%

10.5%

100.0%

против власти, али не знам тачно за кога

1.4%

94.3%

4.3%

100.0%

не бих гласао/ не знам/

без одговора

15.8%

43.6%

40.6%

100.0%

Комплетно истраживање биће објављено наредних дана

(Истраживалки тим НСПМ)
 
