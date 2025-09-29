|
НСПМ
|
понедељак, 29. септембар 2025.
|
|
Србија (без КиМ)
28. август - 8. септембар 2025.
истраживање телефонско
репрезентативни узорак
испитаника: 1050
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
|
Са ког медија се највише информишете?
|
вредности у процентима
|
интернет портали и друштвене мреже
|
32.1
|
РТС
|
14.9
|
ТВ Н1
|
13.5
|
ТВ Пинк
|
8.1
|
Информер
|
5.2
|
ТВ Прва
|
3.5
|
ТВ Нова С
|
3.1
|
ТВ Хепи
|
1.5
|
остали поменути медији
|
6.1
|
не информишем се преко медија/ без одгoвора
|
12.0
|
Укупно
|
100,0
|
Како бисте оценили актуелну економску ситуацију у земљи?
|
вредности у процентима
|
добра
|
16.4
|
ни добра, ни лоша
|
31.6
|
лоша
|
49.8
|
немам став / без одговора
|
2.2
|
Укупно
|
100,0
|
Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027. у Београду?
|
вредности у процентима
|
Да
|
40.0
|
Не
|
47.1
|
немам став / без одговора
|
12.9
|
Укупно
|
100,0
|
Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?
|
са неизјашњенима
(вредности у проц.)
|
без неизјашњених
(вредности у проц.)
|
за садашњу власт
|
33.2
|
44.3
|
против садашње власти
|
41.6
|
55.7
|
немам став / без одговора
|
25.2
|
/
|
Укупно
|
100,0
|
100,0
|
Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и блокада дела студената и грађана?
|
вредности у процентима
|
подржавам их
|
38.9
|
не подржавам
|
36.3
|
нити подржавам, нити не подржавам
|
19.6
|
немам став / без одговора
|
5.2
|
Укупно
|
100,0
|
Да ли мислите да је требало да се студенти одазову Вучићевом позиву на дијалог?
|
вредности у процентима
|
Да
|
47.0
|
Не
|
41.2
|
немам став / без одговора
|
11.8
|
Укупно
|
100,0
|
Да ли мислите да постоји опасност од избијања грађанског рата у Србији?
|
вредности у процентима
|
Да
|
31.1
|
Не
|
57.1
|
немам став / без одговора
|
11.8
|
Укупно
|
100,0
(Истраживачки тим НСПМ)