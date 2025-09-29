ХРОНИКА:
ДАРКО ГЛИШИЋ: ОЧЕКУЈЕМ НАЈВЕЋЕ МОГУЋЕ НАСИЉЕ 1. НОВЕМБРА, ОНИ ТО ВИДЕ КАО ПОСЛЕДЊУ ШАНСУ ДА СПАЛЕ ЦЕО НОВИ САД
АНА БРНАБИЋ: СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ ЈЕ СТРАНКА ЗАБРАНА И ПОНИЖАВАЊА СРБИЈЕ. ЂИЛАС ЈЕ ПРЕДАО КОСОВО И МЕТОХИЈУ
ГРИГОРИЈ КАРАСИН: ЗБОГ ПОСЛЕДИЦА НЕОПРАВДАНИХ САНКЦИЈА, ЕВРОПА ЋЕ МОРАТИ ДА СЕ ИСКОПАВА ИЗ ДУБОКЕ ЈАМЕ РУСОФОБИЈЕ
КАКО БИ САЧУВАО ИЗВОРЕ ВОДЕ, ЕКВАДОР ОТКАЗАО ЛИЦЕНЦУ РУДАРСКОЈ ФИРМИ „ДАНДИ“, КОЈА БИ ДА ОТВОРИ РУДНИК НА ХОМОЉУ
НА ДАНАШЊИ ДАН ПРЕ 110 ГОДИНА ЗАПОЧЕЛА ИНВАЗИЈА УДРУЖЕНИХ СНАГА АУСТРОУГАРСКЕ И НЕМАЧКЕ НА СРБИЈУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
РТС: ПЕТИ ОКТОБАР, ЧЕТВРТ ВЕКА КАСНИЈЕ – О ПОБЕДНИЦИМА И ГУБИТНИЦИМА
ХРВАТСКИ ДРЖАВЉАНИН УХАПШЕН ЗБОГ УПРАВЉАЊА ДРОНОМ ИЗНАД АЕРОДРОМА У ФРАНКФУРТУ, НЕМА ИНДИЦИЈА ДА ЈЕ ПОВЕЗАН СА РУСИЈОМ
ДАНАС СЕ НАВРШАВА 21 ГОДИНА ОД СМРТИ ДВОЈИЦЕ ГАРДИСТА НА ТОПЧИДЕРУ
ЛАРИ ЏОНСОН: НАТО НИЈЕ У СТАЊУ ДА СЕ ВОЈНО СУПРОТСТАВИ РУСИЈИ. ДАНАШЊИ НАТО ЈЕ САМО СЕНКА НЕКАДАШЊЕ ВОЈНЕ СИЛЕ
ВОЂА ХЕЗБОЛАХА НАИМ КАСЕМ: ИЗРАЕЛ ЋЕ ИСКОРИСТИТИ АМЕРИЧКИ ПЛАН КАО ИЗГОВОР ДА ПРЕУЗМЕ ПАЛЕСТИНСКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАТВОРЕНО ЗБОГ БЕЗБЕДНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И ПУБЛИКЕ, ПРАВИЛНИК ЗАБРАЊУЈЕ ПОЛИТИЧКО ДЕЛОВАЊЕ У ПОЗОРИШТУ
ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ: СРБИЈА СЕ НАЛАЗИ У НЕКОЈ ВРСТИ ДРУШТВЕНЕ АГОНИЈЕ. ВЛАСТ ЈЕ ОСЛАБЉЕНА, АЛИ ЈЕ ОСЛАБИО И ПРОТЕСТНИ ТАЛАС. ТРЕНУТНИ ОДНОС СНАГА СЛИЧАН ОНОМЕ КАКАВ ЈЕ БИО У БЕОГРАДУ У ДЕЦЕМБРУ 2023.
Почетна страна > Истраживања јавног мњења > Србија, септембар 2025. (I)
Истраживања јавног мњења

Србија, септембар 2025. (I)

НСПМ   
понедељак, 29. септембар 2025.

 

Србија (без КиМ)

28. август - 8. септембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1050

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Са ког медија се највише информишете?

вредности  у   процентима

интернет портали и друштвене мреже

32.1

РТС

14.9

ТВ Н1

13.5

ТВ Пинк

8.1

Информер

5.2

ТВ Прва

3.5

ТВ Нова С

3.1

ТВ Хепи

1.5

остали поменути медији

6.1

не информишем се преко медија/ без одгoвора

12.0

Укупно

100,0

 

Како бисте оценили актуелну економску ситуацију у земљи?

вредности у процентима

добра

16.4

ни добра, ни лоша  

31.6

лоша

49.8

немам став / без одговора

2.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027.  у Београду?

вредности у процентима

Да

40.0

Не

47.1

немам став / без одговора

12.9

Укупно

100,0

 

 

Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

са неизјашњенима
(вредности у проц.)

без неизјашњених
(вредности у проц.)

за садашњу власт

33.2

44.3

против садашње власти

41.6

55.7

немам став / без одговора

25.2

/

Укупно

100,0

100,0

 

 

Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и блокада дела студената и грађана?

вредности у процентима

подржавам их

38.9

не подржавам

36.3

нити подржавам, нити не подржавам

19.6

немам став / без одговора

5.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да је требало да се студенти одазову Вучићевом позиву на дијалог?

вредности у процентима

Да

47.0

Не

41.2

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да постоји опасност од избијања грађанског рата у Србији?

вредности у процентима

Да

31.1

Не

57.1

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

(Истраживачки тим НСПМ)
 
