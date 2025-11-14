|Полемике
|
Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб
|петак, 14. новембар 2025.
|
Тешко да ико више може да разуме аргументе и правдања које Александар Вучић износи поводом зграде Генералштаба коју његов режим жели да сруши и простор - који је одувек био намењен државној управи наше земље - уступи америчким инвеститорима како би, поред зграда Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, Министарства финансија, правосудних органа и важних војних служби, изградили хотелски комплекс, спа центре и стамбене јединице.
Помињање зграде такозваног Маршалата на Топчидеру, која је продата САД-у и на чијем месту се данас налази амбасада те земље, у потпуности је бесмислено јер наведена зграда није имала, чак ни издалека, ни приближно сличан симболички и архитектонски значај као зграда Генералштаба архитекте Николе Добровића која је утврђена за културно добро. Али све и да ствари стоје другачије, аргумент Александра Вучића не би био ништа смисленији јер евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости.
Шта тек рећи о аргументу према којем ће наши људи "уживати" у тој "туристичкој атракцији" која би се направила, осим да показује потпуно помрачење ума сваког ко такву бесмислицу изговори.
И заправо ту долазимо до суштине владавине Александра Вучића и његовог испразног а уједно национално поразног политичког наслеђа: од Генералштаба једне херојске војске и симбола отпора треба да се направи "туристичка атракција", а "Кафетерија", "Буда бар" и "Џејми Оливер" које тренутни председник такође помиње као достигнућа ваљда треба да представљају цивилизацијске замене за српски национални простор који се некада, и за самог Александра Вучића, простирао до Карлобага, Огулина, Карловца и Вировитице.
Зато је лажни патриотизам једино о чему Александар Вучић заиста зна шта говори јер је целокупно његово политичко деловање проткано лажним патриотизмом који од Србије, ако се брзо не сконча, неће оставити ни Београдски пашалук, већ само "Београд на води", са све "Буда баром" као трајним светиоником политичке визије Александра Вучића.
За сам крај, на месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије.
Видети још: Вучић из Париза за Пинк: Разговарао сам са Макроном о развоју нуклеарне енергије у Србији. Лажне патриоте увек продају све. За разлику од Милоша Јовановића, ми Генералштаб не продајемо већ дајемо у закуп
Председник НДСС