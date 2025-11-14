ХРОНИКА:
ФОРБС: ТРОЈИЦА ДВАДЕСЕТДВОГОДИШЊАКА ПОСТАЛИ НАЈМЛАЂИ МИЛИЈАРДЕРИ У ИСТОРИЈИ, ПРЕСТИГЛИ И ЗАКЕРБЕРГА
НИКОЛАС МАДУРО: ПОЗИВАМ ТРАМПА ДА СКЛОПИ МИР, А НЕ ДА УЛАЗИ У РАТ СА ВЕНЕЦУЕЛОМ. НЕМА ВИШЕ ВЕЧНИХ, НИ НЕПРАВЕДНИХ РАТОВА. НЕМА ВИШЕ ЛИБИЈЕ, НИ АВГАНИСТАНА. ЖИВЕО МИР
ВИКТОР ОРБАН: МАЂАРСКА ЋЕ ТУЖИТИ ЕВРОПСКУ УНИЈУ ЗБОГ ЗАБРАНЕ УВОЗА РУСКОГ ГАСА. ОВО ВИШЕ НИСУ САНКЦИЈЕ, ВЕЋ МЕРА ТРГОВИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
АП: ИРАН ЗАПЛЕНИО НАФТНИ ТАНКЕР КОЈИ ЈЕ ПЛОВИО ПОД ЗАСТАВОМ МАРШАЛСКИХ ОСТРВА, ДОК ЈЕ ПРОЛАЗИО КРОЗ ОРМУСКИ МОРЕУЗ
НАСЛОВНЕ СТРАНЕ СРПСКЕ ШТАМПЕ 15. НОВЕМБРА 2025. ГОДИНЕ
ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ: ВУЧИЋ ЈЕ ОДУСТАО ОД ИЗБОРА ДЕЛОМ ЗБОГ РЕЈТИНГА И СТАВА ЕУ, А ДЕЛОМ ЗБОГ ОЧЕКИВАЊА ДА ЋЕ СЕ АНТИРЕЖИМСКИ БЛОК У МЕЂУВРЕМЕНУ ЈОШ ВИШЕ ПОСВАЂАТИ И РАЗЈЕДИНИТИ
ВЛАДИМИР ШТИМАЦ ПОСЛЕ ОДЛУКЕ ВИШЕГ СУДА ДА МУ СЕ „ЗАБРАНИ ПРИСУСТВО НА ЈАВНИМ СКУПОВИМА“: ЗАБРАНА НЕЗАКОНИТА, РЕЖИМСКИ МЕДИЈИ ЈЕ ДОБИЛИ ПРЕ МЕНЕ. АЛАРМИРАЋУ ЦЕЛУ МЕЂУНАРОДНУ ЗАЈЕДНИЦУ
ДРАГАН Ј. ВУЧИЋЕВИЋ: КОНЗОРЦИЈУМ ИНФОРМЕРА И БРАНКА БАБИЋА СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ ПОСЛАЋЕ ЗВАНИЧНУ ПОНУДУ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ВЛАСНИШТВА У ТЕЛЕВИЗИЈАМА Н1 И НОВА С
ФОРБС: ЈОШ ЈЕДНО ИЗНЕНАЂЕЊЕ У УГОВОРУ ЗА ГЕНЕРАЛШТАБ, СПОМЕНИК ЖРТВАМА НАТО БОМБАРДОВАЊА ДИЗАЈНИРАЋЕ И НАПРАВИТИ – АМЕРИКАНЦИ
ДИЈАНА ХРКА: ПОКУШАЛИ СУ ДА МЕ ЗАДРЖЕ У БОЛНИЦИ. ЈА ЗАИСТА МОГУ ДА УМРЕМ, А ИНСТИТУЦИЈЕ НЕЋЕ КРЕНУТИ ДА РАДЕ СВОЈ ПОСАО. НЕ ТРЕБА ЈА НИШТА ДА РАЗГОВАРАМ СА ВУЧИЋЕМ, НЕКА ОСТАНЕ СА ЊЕГОВИМ БАТИНАШИМА И КРИМИНАЛЦИМА У ЋАЦИЛЕНДУ
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ ПРОДУЖИО МЕРУ ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА СТАНА УЗ ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКОГ НАДЗОРА ГОРАНУ ВЕСИЋУ И ТОМИСЛАВУ МОМИРОВИЋУ, УЗ ЈОШ СЕДАМ ОСОБА
БЕЛА КУЋА: ПРЕДСЕДНИК ДОНАЛД ТРАМП РАЗГОВАРАО ЈЕ ТЕЛЕФОНОМ СА ЗВАНИЧНИЦИМА ТАЈЛАНДА И КАМБОЏЕ, У ПОКУШАЈУ ДА СМИРИ ТЕНЗИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВЕ ЗЕМЉЕ
субота, 15. новембар 2025.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Полемике > Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб
Полемике

Одговор Вучићу - На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб

PDF Штампа Ел. пошта
Милош Јовановић   
петак, 14. новембар 2025.

Тешко да ико више може да разуме аргументе и правдања које Александар Вучић износи поводом зграде Генералштаба коју његов режим жели да сруши и простор - који је одувек био намењен државној управи наше земље - уступи америчким инвеститорима како би, поред зграда Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, Министарства финансија, правосудних органа и важних војних служби, изградили хотелски комплекс, спа центре и стамбене јединице.

Евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости

Помињање зграде такозваног Маршалата на Топчидеру, која је продата САД-у и на чијем месту се данас налази амбасада те земље, у потпуности је бесмислено јер наведена зграда није имала, чак ни издалека, ни приближно сличан симболички и архитектонски значај као зграда Генералштаба архитекте Николе Добровића која је утврђена за културно добро. Али све и да ствари стоје другачије, аргумент Александра Вучића не би био ништа смисленији јер евентуалне грешке из прошлости никако не могу да представљају оправдање за прављење недопустивих грешака у садашњости.

Шта тек рећи о аргументу према којем ће наши људи "уживати" у тој "туристичкој атракцији" која би се направила, осим да показује потпуно помрачење ума сваког ко такву бесмислицу изговори.

И заправо ту долазимо до суштине владавине Александра Вучића и његовог испразног а уједно национално поразног политичког наслеђа: од Генералштаба једне херојске војске и симбола отпора треба да се направи "туристичка атракција", а "Кафетерија", "Буда бар" и "Џејми Оливер" које тренутни председник такође помиње као достигнућа ваљда треба да представљају цивилизацијске замене за српски национални простор који се некада, и за самог Александра Вучића, простирао до Карлобага, Огулина, Карловца и Вировитице.

На месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије

Зато је лажни патриотизам једино о чему Александар Вучић заиста зна шта говори јер је целокупно његово политичко деловање проткано лажним патриотизмом који од Србије, ако се брзо не сконча, неће оставити ни Београдски пашалук, већ само "Београд на води", са све "Буда баром" као трајним светиоником политичке визије Александра Вучића.

За сам крај, на месту Генералштаба мора да остане Генералштаб. Све друго би представљало још један пораз Србије.

Видети још: Вучић из Париза за Пинк: Разговарао сам са Макроном о развоју нуклеарне енергије у Србији. Лажне патриоте увек продају све. За разлику од Милоша Јовановића, ми Генералштаб не продајемо већ дајемо у закуп

Председник НДСС
 
Пристигли коментари (4)
Пошаљите коментар

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће у 2025. години бити одржани ванредни парламентарни избори?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер