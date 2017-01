„Ја сам учествовао у том рату на физичком и административном бојишту, од Авганистана, Ирака, и афричких џунгли до највиших нивоа руковођења у обавештајним и војним ресорима САД. Ја познајем наше непријатеље боље него већина експерата и ја сам стварно уплашен. Ми можемо да изгубимо. И заправо, ми већ губимо“, рекао је Мајкл Флин, саветник за националну безбедност новоизабраног америчког председника Доналда Трампа. Део америчке елите коју представља Трамп, има три основна непријатеља – Кину, Русију и ислам. Кина представља економску и стратешку претњу, Русија војну, а ислам идеолошку и егзистенцијалну претњу. Мада су Кина и Русија непријатељи, они су ипак елементи западне цивилизације, у најмању руку, у економском и социјално-културном смислу. За десну, републиканску елиту, ислам је „друга“ цивилизација, цивилизацијска претња, а муслимани су они „други“ и то страстима набијени они „други“. Људи који су у Трамповом окружењу, осећају смешу страха и мржње према исламу, при томе више волећи да не праве разлику између радикалног ислама и ислама у целости. „Мислим да нас ислам мрзи“, рече Трамп летос. Када су га упитали да ли има у виду радикални ислам, он је одговорио: „то је радикални ислам, али је врло тешко дати дефиницију. Јако је тешко одвојити ислам од радикалног ислама, јер ви не знате ко је ту ко“. Мајкл Флин, специјални Трампов саветник за националну безбедност каже: „Налазимо се у стању светског рата са месијанским масовним покретом непријатељских људи, које надахњује тоталитарна идеологија – радикални ислам. И то може бити фатално за нашу културу“. Такође, он каже: „Не верујем да су све културе једнаке у моралном смислу. И мислим, да су Запад, и посебно Америка, далеко цивилизованији и моралнији од оног система којeг нам наши непријатељи покушавају да наметну“. К. Мекфарланд, будући заменик Мајкла Флина, каже: „Нису свих 1,6 милијарди муслимана екстремисти и терористи. Али, нека је само један проценат радикала, то значи да 1,6 милиона људи хоће да уништи западну цивилизацију и вредности којих се ми држимо“. Према Патрику Бјукенену, једном од идеолога десних републиканаца, „здрав нам разум говори да су отворене границе широм отворена врата за исламске терористе, који хоће да дођу на Запад и почну да нас убијају. Морамо да живимо у таквом свету какав је он постао сада, а не у таквом каквог желимо да видимо... Доживљавамо период буђења исламизма. Од 1,6 милијарди муслимана по целом свету, њих стотине милиона признаје сурове законе шеријата који прописују како треба поступати са отпадницима од вере и неверницима... Милиони становника Блиског истока хоће да потпуно истисну Запад из свог света. Хиљаде желе да напусте своје земље и дођу на Запад како би терорисали наше друштво. Они су убеђени у то да воде рат са нама, управо онако како су се њихови преци борили са хришћанским светом током хиљаду година“. Мајк Помпео, будући директор ЦИА-е, изјавио је да је Обама озбиљно потценио опасност џихадизма. Однос према исламу Трампове екипе је далеко агресивнија форма антиисламске идеологије неоконзервативаца, која је доминирала у периоду владања Буша млађег. Трампова администрација биће гарантовано највише антиисламска и исламофобска током целе историје Америке. Трамписти су већ учинили корак на који су нису усуђивали чак ни најисламофобскији неоконзервативци – објава цивилизацијског рата против ислама. Пре неколико месеци, објављена је књига са врло карактеристичним насловом – Бојиште. Како победити у глобалном рату против радикалног ислама и његових савезника (The Field of Fight: How We Can Win the Global War Against Radical Islam and its Allies). Њени аутори су генерал Мајкл Флин, бивши шеф војне обавештајне службе, којег је Трамп именовао за саветника за националну безбедност и Мајкл Лидин, један од главних аналитичара неоконзервативаца и пријатељ Израела, и човек који већ деценијама доказује неопходност да се уништи ислам. Главна идеја те књиге јесте да је светски рат већ у току. То је религиозни рат, цивилизацијски конфликт више поколења са исламом. „Ми се налазимо у стању светског рата“, пише Трампов саветник, „али је тога свесно врло мало Американаца, а још мање је оних који имају представу о томе како у њему победити“. И зато, по његовом мишљењу, Сједињене Државе губе у том рату. Шаролику екипу Доналда Трампа уједињује управо то дубоко убеђење, да Сједињене Државе воде међуцивилизацијски рат против „радикалног исламског тероризма“. Заправо, јасно је, да је међуцивилизацијски рат могуће водити само против ислама као цивилизације. „Радикални исламски тероризам“ никада није представљао исламску цивилизацију. Током читаве предизборне кампање, Трамп и његови представници често су себи дозвољавали исказе који говоре о неизбежном судару цивилизација. Главни стратег Трампове предизборне кампање Стив Бенон тврди, да се Запад налази „на почетној етапи суровог и крвавог конфликта... са џихадистичким исламофашизмом“. А Макфарланд изјављује, да „водимо дуги рат против радикалног ислама“. Међуцивилизацијски рат о којем говоре присталице Трампа, не води се само против ислама, већ и у име идеала протестантизма. На пример, Мајклу Флину и Мајклу Лидину, као убеђеним протестантским ционистима, сасвим одговара перспектива религиозног рата и увереност у успех протестантске идеологије и протестантске форме света. „У таквом рату нема ничег новог. Он је створио наш свет. Свету је веома потребна (нова) протестантска реформација и ми не треба да се чудимо ако тамо буде присутно насиље. То је нормално“. Зато Флин агилно позива на „уништење џихадистичких армија“ и уз помоћ специјалних операција, напада беспилотних летелица, субверзивних психолошких операција и идеолошког рата. При томе, Флин посебно подвлачи: „Ја сам учествовао у том рату на физичком и административном бојишту, од Авганистана, Ирака, и афричких џунгли до највиших нивоа руковођења у обавештајним и војним ресорима САД. Ја познајем наше непријатеље боље него већина експерата и ја сам стварно уплашен. Ми можемо да изгубимо. И заправо, ми већ губимо“. Одатле захтев трамписта за тоталним ратом против ислама. Флин пише: „За време Другог светског рата и Хладног рата, ратови који су покренути против нас, водили су се у име доктрине наших непријатеља, као што данас чини џихад... Неопходно је да се униште војни, привредни, политички и теолошки основи аморалних деловања џихадиста“. Мајкл Флин представља онај део војно-обавештајног комплекса САД за који нису Кина и Русија главни непријатељи САД, већ управо ислам. У октобру, неколико недеља пре председничких избора, Флин је истицао да Трамп зна – „ако говоримо о Русији или било којој другој земљи, наш заједнички непријатељ је радикални ислам“. Флин упозорава, да ће борба са муслиманским радикалима бити скупа и да може да потраје „неколико генерација“. Нови Трампови неоконзервативци разликују се од неоконзервативаца из Бушове администрације још већом исламофобијом, неприкривеном мржњом према исламу, и запањујућим незнањем у погледу исламског света. На пример, и сам Трамп и водећи чланови његове екипе имају веома мутне представе о савременом исламу, о међусобним односима између сунита и шиита, и тако даље. Такво површно знање објашњава и то зашто Трампови саветници имају тако оскудну залиху детаљних предлога за спољну политику. Флин у својој књизи предлаже чорбуљак мисли и идеја, говорећи о „сабирању свих снага наше нације“. Макфарландови предлози имају још уопштенији карактер. По њима, може се однети победа у рату са исламистима користећи „банке и савезе“. Одатле и одговарајуће парадоксалне идеје и предлози. Са једне стране, трамписти унисоно предлажу да се треба „оштро“ разрачунати са Ираном који је стожер глобалне антизападне мреже. А са друге стране, пропагира се идеја подршке Асадовом режиму у Сирији у његовој борби са џихадистима, при чему је главни савезник Дамска Исламска република Иран. Администрације Буша млађег и Обаме, за разлику од Трампа, брижљиво су избегавале идеју о томе да је „рат против тероризма“ конфликт између западног и исламског света. Штавише, Обама је фактички разликовао умерене присталице политичког ислама од глобалних џихадиста. Фактички, Трампове присталице са својим изјавама у вези ислама појачавају позиције радикала и екстремиста у исламском свету. Како је неколико команданата Исламске државе истакло у септембру и октобру, „захваљујући његовој (Трамповој) жестокој мржњи према муслиманима, биће нам далеко лакше и једноставније јер ћемо моћи да привучемо на своју страну хиљаде нових бораца“. Шамиљ Султанов (1952) је руски филозоф, историчар и публициста. Аутор је преко 80 научних радова из области конфликтологије, проблема регионалног развоја, системске анализе и опште теорије система. Превео са руског: Небојша Вуковић Извор: https://izborsk-club.ru/11809