Тим по избору Доналда Трампа најављује радикални сукоб са естаблишментом у пет праваца, који Америку, на унутрашњем плану, треба да врати на колосеке на којима се налазила у време Роналда Регана. Доналд Трамп, милијардер са Менхетна, успешно се представља као борац против система, односно бирократске олигархије која управља Сједињеним Државама (па и Западом уопште). Насупрот надама већине влада у ЕУ, фармацеутске индустрије, професионалних бораца за људска и нељудска права мањина (никако и већине) и Холивуда, он је победио. Шта то значи за олигархијску врхушку коју је Трамп још пре избора за први мандат звао „дубока држава”? ПЕТ ЕЛЕМЕНАТА БОРБЕ Како одабир кадрова, тако и најаве потеза Доналда Трампа, Роберта Кенедија јуниора, Илона Маска и Џемса Ди Ванса откривају пет елемената борбе, који треба да промене структуру моћи у тој земљи и омогуће да и после Трампа неки конзервативац, рецимо Ванс, победи на председничким изборима. Који су то елементи и са чиме ће се укратко суочити нова влада у Вашингтону? Доналд Трамп је најавио да ће одмах по уласку у Белу кућу „заштитити децу од левичарског родног лудила” тако што ће укинути федерални програм подршке промени пола, односно рода, који укључује давање блокатора хормона у пубертету и промену физичког изгледа и операције млађих малолетника (старости до 14 година). САМО ДВА ПОЛА - МУШКИ И ЖЕНСКИ Трамп најавио и да ће предложити закон по коме влада САД признаје постојање само два рода, мушког и женског, који се одређују по порођају Такође, Трамп је најавио укидање финансирања свих програма промене пола и рода, односно „полне или родне транзиције”. У плану је и доношење федералног закона о кажњавању сакаћења полних одлика деце у свих 50 савезних држава, као и укидање државног финансирања болница и медицинских установа које учествују у хемијском и физичком сакаћењу млађих малолетника. Обећања иду и у правцу пружања помоћи жртвама да правосудно гоне докторе који су учинили ове операције. Идеја је да се покрену опсежне мере против школа и наставног особља које уче децу да су можда „заробљена у погрешном телу”, те да се уведе подстицај да све школе позитивно говоре о породици, оцу, мајци и указујући на добре стране различитих улога једних и других. Трамп је најавио и да ће предложити закон по коме влада САД признаје постојање само два рода, мушког и женског, који се одређују по порођају. ШАМАР ФАРМАЦЕУТСКОМ ЛОБИЈУ Најава постављања Роберта Кенедија јуниора, човека који би, да нема проблема са гласним жицама, можда био и најбољи кандидат за председника, може се тумачити као најава удара на фармацеутски лоби. Кенеди је познат као борац против обавезног вакцинисања против Ковид 19 вируса, против олаког преписивања лекова за депресију, болове и уопште је за ревизију Федералне агенције за лекове, односно здравствене политике САД. Заједно са Трампом, Вансом и Маском је противник тренутно великог прихода фармацеутских концерна: хормонских блокатора пубертета и такозване терапије за промену пола. Трамп је у оквиру свог плана заштите деце, најавио и да ће наложити Министарству правде да покрене поступак отварања истрага против Биг фарме — фармацеутских концерна и ланца болница — како би се установило да ли су намерно прикрили „ужасне последице полне транзиције”. Постављање Илона Маска за министра за владину ефикасност има за циљ да прочисти јавну управу, тј. да избаци из владиних тела постављенике дубоке државе ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ Постављање Илона Маска за министра за владину ефикасност има за циљ да прочисти јавну управу, то јест да избаци из владиних тела постављенике дубоке државе који могу да поспеше или блокирају спровођење одлука владе. Ово је дугорочни ударац на систем, јер је управо бирократски апарат тај који је de facto резервни механизам мртводушничке олигархије за управљање Сједињеним Државама. Конзервативна фондација Херитиџ која пропагира јавне политике утемељене на хришћанским вредностима од седамдесетих година прошлог века, припремила је Пројекат 2025, који, између осталог, предвиђа проглашење десетина хиљада места у јавној управи као политичка и подложна замени. Тако би се законски олакшало масовно отпуштање и запошљавање оних који ће спроводити агенду Пројекта 2025. Највећу подршку ова фондација је имала за време Роналда Регана и сада се поново појављују могућности за реализацију политика које њени чланови предлажу. ОБРАЧУН СА ЕЛИТНИМ ПЕДОФИЛИМА Нова бирократија би водила пропородичну политику, ограничавајући чедоморства, порнографију, утицај федералне владе на образовање, променила здравствену политику и донела промене у ФБИ и судству. Илон Маск и Џеј Ди Ванс су најавили обрачун са педофилима, тј. елитним силоватељима деце, односно дубоком државом. Џеј Ди Ванс и Илон Маск су ово поновили у неколико интервјуа, између осталог и током разговора са Такером Карлсоном. Трамп је најавио да ће се увести законодавство против трговине људима, посебно децом, као и мигрантима, који ће предвидети минималну затворску казну од десет година. ЧЕКИЋ ПРАВДЕ Посебно се истичу намере Маска и Ванса да се обелодани пуна листа Епштајнових клијената. Операција Чекић правде коју је 4. новембра на платформи Икс (твитер) најавио Илон Маск требало би да обухвати хапшење низа особа умешаних у трговину и силовање деце у Вашингтону и широм САД. То би значило коначну истрагу афере Пицагејт - трговину и сексуално искоришћавање деце, у коју су, како се сумња, умешани и кругови око Хилари Клинтон и други. У Трамповом програму предвиђена је масовна депортација илегалних миграната (САД имају око 50 милиона легалних и нелегалних миграната према проценама Светске организације за миграције) и затварање границе са Мексиком, у смислу драстичног смањења илегалне миграције у ту земљу. Ово би смањило криминал и хаос у америчким градовима и осујетило планове глобалне врхушке за стварање базе за гласање која би омогућила трајни, суштински једнопартијски режим (са Демократском странком) у тој земљи. НЕОБИЧНА СКУПИНА Људи у Трамповом тиму представљају необичну скупину, од Роберта Кенедија јуниора, који је настојао да буде кандидат Демократске партије, као некада и Рон Пол, а који се годинама залаже против ГМО усева и за ревизију здравствене политике, преко Џеј Ди Ванса, човека који је више пута мењао име, а од 2018. је постао римокатолик, и који представља белог шљакера који се из сиротиње, преко службе у маринцима и онда стипендије за студирање уздигао до другог најпрестижнијег места у америчкој влади. Његова прича је остварење америчког сна у који је можда већина Американаца престала да верује. ПОДРШКА ТЕХНОМОГУЛА-ХОМОСЕКСУАЛЦА Вансова кандидатура је првенствено подржана од стране Питера Тила, милијардера и техно-могула као што је Илон Маск, али за разлику од Маска, Тил је хомосексуалац. Тил такође финансира групу „хомоконзервативаца”. Његова најпознатија компанија, Palantir, као и друге, добила је име по појмовима из Толкиновог The Lord of the Rings. Тил се обогатио тргујући акцијама Facebook-а и као један од суоснивача PayPal-а. Подржава строжу контролу границе и бавио се неколико других необичних активности. Године 2003, са другим оснивачима PayPal-а, покренуо је Palantir Technologies, компанију за обраду база података, која је неопходна за развој вештачке интелигенције. Интересантно је да је Тил члан организационог одбора Bilderberg групе. Ово би требало да забрине Алекса Џонса, познатог новинара који је преко своје некадашње медијске куће из Тексаса, InfoWars, опширно извештавао о мрачним плановима ове групе. БЕЗ ПОМПЕА Илон Маск, контроверзни милијардер, оснивач компаније Тесла је с једне стране помогао украјинској војсци, омогућивши јој интернет преко Старлинка нешто пре уласка руске војске у Украјину 2022, а у самој САД подржава Трампа и његову борбу против родног лудила и неограничене имиграције. С обзиром да је у програму Доналда Трампа за нови мандат укидање политика које су подстицале прелазак на електрична возила, за очекивати је да Маскова компанија за производњу аутомобила у потпуности пређе на водоник као гориво, напуштајући литијумске батерије. Могло би се рећи да је идући амерички председник окупио необичан тим конзервативаца и либертаријанаца коме je у последњи час настојao да се прикључи Мајк Помпео, у првом Трамповом мандату директор ЦИА и министар спољних послова, као и Ники (Нимарата) Хејли, али их је Трамп одбио. Ако се нова влада буде држала програма који је најавила, Трамп ће морати да носи панцир све време НА ПОМОЛУ ВЕЛИКИ ЛОМОВИ Да ли будућа влада раскида са естаблишментом? Именовања као и ово последње одбијање, чини се да потврђују најављени раскид са либералном, антихришћанском агендом која је спровођена од времена Клинтонових. Поред спољне политике, сама унутрашња политика ће нужно изазвати велике ломове у обрачуну са постхуманом дубоком државом. Ако се нова влада буде држала програма који је најавила, Трамп ће морати да носи панцир све време, а његов мандат ће бити увод у својствени амалгам техно-конзервативизма и либертаријанизма. Али, они нису изоловани појединци, као и прошли пут и сада у Трамповом окружењу се налазе и милијардери, међу којима и Билдербергер Тил, а подршку му пружа онај део естаблишмента, који је очигледно био незадовољан политикама које су промениле земљу, жртвујући је за циљеве глобалистичке мртводушничке елите. Да ли ће Ванс бити ново лице конзервативне Америке или нови Џорџ Буш јуниор, имаћемо прилику да видимо. (Иглајексплор.ком)